Справи проти Шаповалова та Пивоварського відбивають бажання працювати на державу, – експерт

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Звинувачення на зразок тих, які висуваються проти ексзаступника міністра оборони України Вячеслава Шаповалова чи колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, можуть стати катастрофою для України, бо відбивають бажання працювати на державу. Про це пише у своєму блозі управляючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній, передають "Факти".

Він, зокрема, звертає увагу на те, як продовжується історія із Шаповаловим, якого у лютому взяли під варту за клопотанням ДБР. Як з’ясувалося, днями була оприлюднена ухвала суду, відповідно до якої Шаповалову взагалі не інкримінується корупційна стаття.

Сторона обвинувачення та слідчі вказують, що у Шаповалова виник "корисний умисел" здійснити закупівлі бронежилетів для ЗСУ, не включивши в контракти пункту щодо якості товарів. Йдеться про закупівлі, які почалися одразу після 24.02.2022, коли чисельність ЗСУ стрімко зросла у рази і всіх треба було екіпірувати.

Загородній звертає увагу, що в ухвалі суду згадуються 9 епізодів закупівель у 9 компаній, кожна з яких базується у країнах НАТО. Усі компанії мали сертифікати НАТО, тому у Шаповалова, як і у МО в цілому, не було підстав сумніватися в якості.

За його інформацією, якісні товари – а це левова частка тодішніх поставок – зараз використовуються ЗСУ. Ті, що були визнані неякісними, не використовувались армією жодної хвилини і зараз повертаються постачальникам.

На його думку, антикорупційні органи у таких справах "завертають кудись не туди і породжують свій диктат". "Вимальовується головна ідеологія цього диктату: займаєте високу державну посаду, приймаєте швидкі, нестандартні чи реформаторські рішення – бійтеся бути заарештованими, стаття знайдеться", – пише Загородній.

Те, що це є тенденцією, говорить і справа ексміністра інфраструктури Пивоварського, який розпочав реформу Укрзалізниці, сформував для неї Правління та Наглядову раду; розпочав систему фінансування дорожнього господарства, а в результаті отримав підозру від НАБУ і САП.

"Хто розумний піде на державну посаду щось міняти в цій країні, якщо наперед знатиме, що його посадять?", – зазначає управляючий партнер Національної антикризової групи.

Він також наголосив, що це особливо небезпечно для сфери оборони, коли посадовці боятимуться брати на себе відповідальність і це загрожуватиме доставці зброї чи іншого військового обладнання.