Шаповалов: "Закон без справедливости – это инструмент репрессий. Мое дело – яркий пример"

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Эксзамминистра обороны Вячеслав Шаповалов убежден, что его дело пытаются сделать показательным в борьбе с коррупцией. Между тем, о коррупции в самом деле никак не упоминается, а судебный процесс пока лишен состязательности между обвинением и защитой. Об этом он рассказал в интервью Telegraf.ua.

Вместо "яичного дела", на фоне которого Шаповалов по собственному желанию ушел в отставку, ГБР его ныне обвиняет в "препятствовании деятельности ВСУ". Как объясняет издание, в материалах дела фигурируют несколько контрактов периода начала полномасштабного вторжения России, заключенных с компаниями из стран НАТО о поставках снаряжения для ВСУ.

Часть продукции по указанным контрактам поступила несоответствующего качества. Шаповалову сторона обвинения предъявляет претензию о том, что Минобороны должно было включить в контракты пункт о соответствии продукции украинским требованиям качества.

Все эти контракты, объясняет Шаповалов, он даже не подписывал, поскольку занимался этим Департамент закупок. Тем не менее сразу после обнаружения некачественных образцов началась претенциозная работа: "То есть от поставщиков и производителей начали требовать устранить недостатки, заменить товары или вернуть деньги. Этот процесс сейчас продолжается и по контрактам, которые мне инкриминируют".

Требование по пункту об украинском качестве Кабмин во время военного положения отменил, объясняет эксзамминистра: "В договорах четко прописаны спецификации и ответственность сторон договора, в том числе за качество. В отдельном пункте не было нужды".

Кроме этого, по словам Шаповалова, следствие никак не доказало, в чем заключался его умысел. А между тем суд все аргументы стороны защиты оставил без внимания: "У меня сложилось впечатление, что судьи нас слушают, но не слышат".

Учитывая такое отношение, эксзамминистра считает, что его кейс хотят сделать показательным. "Но ведь нужны хоть какие-то вменяемые доказательства и хотя бы что-то похожее на логику… Потому что закон без справедливости – это инструмент репрессий", – отмечает бывший замминистра.

Напомним, 16 марта Киевский апелляционный суд отклонил жалобу защиты об изменении меры пресечения и оставил Вячеслава Шаповалова под стражей.

В то же время эксзамминистра развития общин Василия Лозинского, которого подозревают в получении взятки в размере 400 тысяч долларов во время закупок генераторов Апелляционная палата ВАКС отпустила из-под стражи под домашний арест.