Шаповалов: "Закон без справедливості – це інструмент репресій. Моя справа – яскравий приклад"

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Ексзаступник міністра оборони Вячеслав Шаповалов переконаний, що його справу намагаються зробити показовою у боротьбі з корупцією. Між тим, про корупцію у самій справі жодним чином не згадується, а судовий процес наразі позбавлений змагальності між обвинуваченням і захистом. Про це він розповів в інтерв’ю Telegraf.ua.

Замість "яєчної справи", на тлі якої Шаповалов за власним бажанням пішов у відставку, ДБР йому наразі закидає "перешкоджання діяльності ЗСУ". Як пояснює видання, у матеріалах справи фігурують кілька контрактів періоду початку повномасштабного вторгнення Росії, які були укладені із компаніями з країн НАТО про постачання спорядження для ЗСУ.

Частина продукції за згаданими контрактами надійшла невідповідної якості. Шаповалову сторона звинувачення закидає те, що Міноборони мало включити до контрактів пункт про відповідність продукції українським вимогам якості.

Усі ці контракти, пояснює Шаповалов, він навіть не підписував, оскільки цим займався Департамент закупівель. Тим не менш одразу після виявлення неякісних зразків почалася претензійна робота: "Тобто від постачальників та виробників почали вимагати усунути недоліки, замінити товари або повернути гроші. Цей процес зараз триває і по контрактам, які мені інкримінують".

Вимогу щодо пункту про українську якість Кабмін під час воєнного стану скасував, пояснює ексзамміністра: "В договорах чітко прописані специфікації і відповідальність сторін договору, у тому числі, за якість. В окремому пункті не було потреби".

Окрім цього, за словами Шаповалова, слідство жодним чином не довело, у чому полягав його умисел. А між тим суд усі аргументи сторони захисту залишив поза увагою: "В мене склалося враження, що судді нас слухають, але не чують".

Враховуючи таке ставлення, ексзаступник міністра вважає, що його кейс хочуть зробити показовим. "Але ж потрібні хоча б якісь притомні докази та хоча б щось схоже на логіку… Бо закон без справедливості – це інструмент репресій", – наголошує колишній заступник міністра.

Нагадаємо, 16 березня Київський апеляційний суд відхилив скаргу захисту про зміну запобіжного заходу і залишив Вячеслава Шаповалова під вартою.

Водночас ексзаступника міністра розвитку громад Василя Лозинського, якого підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 400 тисяч доларів під час закупівель генераторів Апеляційна палата ВАКС відпустила з-під варти під домашній арешт.