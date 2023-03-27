Особая роль Еревана в сотрудничестве Ирана и России - хаб для агрессора

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В последний год, с момента начала полномасштабной войны россии против Украины, Армения превратилась в главного стратегического партнера-посредника между москвой и Тегераном. Ереван не только помогает поставлять в Россию подсанкционные товары из стран Запада, но и является важным военно-логистическим хабом для переправки иранского оружия, пишет Телеграф. В частности, дронов-камикадзе и ракет, которые в результате используются для того, чтобы совершать атаки на мирные города Украины, где каждый раз гибнут мирные жители, в том числе и дети.

Армения активно способствует РФ в обходе санкций в импорте товаров гражданского потребления. В сентябре Минфин США опубликовал подробную информацию по участию армянской компании в закупках иностранного оборудования для российской военной промышленности. В октябре Bloomberg объявил свидетельства поставок через Армению компонентов европейского оборудования, которые затем используются в российской военной технике. Таким образом, Армения выполняет роль не только логистического хаба, но и центра военно-технического снабжения агрессии путинского режима против Украины.

Кроме того, еще в октябре Минобороны Армении признало, что Иран поставлял ударные дроны, и в тот же месяц иранцы безвозмездно передали армянам 600 ракет. А 1 ноября Пашиняна принимали в Тегеране: был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики.

В целом на фоне войны в Украине товарооборот Армении с РФ буквально "взлетел": в 2022 г. армянский экспорт в РФ составил $2.4 млрд – на 185.7% больше показателей 2021 г.; российский импорт в Армению составил $2.6 млрд – увеличение на 44.5%. Аналогичные тенденции наблюдаются и в международном сотрудничестве Армении и Ирана. В 2022 г. экспорт из Армении в Иран составил $111,2 млн – на 70% больше показателей предыдущего года; иранский импорт в Армению составил $599,7 млн – увеличение на 37%.

Следует отметить, что страны ведут также и активное сотрудничество в международном политикуме. В частности, Ереван продолжает политику неосуждения агрессивных действий России на территории Украины, в том числе и на заседаниях Совбеза ООН. В ноябре Армения выступила против резолюции специальной сессии Совета Генассамблеи ООН по правам человека под названием "Ухудшение положения прав человека в Исламской Республике Иран". В нем отмечалось "необходимость привлекать за нарушение прав человека к ответственности". Этот документ рассматривался как реакция на систематическое нарушение прав женщин в теократической стране.

В течение года войны в Украине президент Ирана Раиси 8 раз делал заявления о важности отношений с Арменией и выступал за их активизацию. В основном, такие заявления касались общих интересов безопасности и экономических интересов.

В самом Ереване регулярно звучат публичные заявления о стратегически важном партнерстве с Москвой и Тегераном. Правда, после решения Международного уголовного суда в Гааге Армения заверила, что арестует и выдаст путина, если он приедет, в соответствии с международным трибуналом, это может оказаться не более чем заявлениями на публику, с пониманием того, что вряд ли он к ним приедет. Вместе с тем все вышеперечисленные факты раскрывают подлинные приоритеты Еревана, и они гораздо сильнее, чем заявления отдельных официальных лиц о стремлении к переориентации на Запад.