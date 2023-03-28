В Василькове на Киевщине создадут современный центр реабилитации защитников Украины (фото)

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При содействии мэра Василькова Наталии Баласинович и благотворительного фонда "ЛАЙФ ДЖЕНЕРЕЙШН" в городе будет реализован общественный проект. Это – создание современного центра реабилитации защитников Украины, пишет ASPI.

Общественность города выделит помещение, а фонд "ЛАЙФ ДЖЕНЕРЕЙШН" произведет ремонт и обустроит его необходимым лечебным и реабилитационным оборудованием. Ориентировочна стоимость проекта составляет 100 миллионов гривен, которые будут собраны исключительно от спонсоров, меценатов и волонтеров со всего мира. В центре реабилитации воины, вставшие на защиту государства, члены их семей, дети смогут пройти программы физической, духовной и социальной реабилитации. Военнослужащие, особенно раненые, семьи погибших бойцов очень нуждаются в создании надлежащих условий для реабилитации и сосуществования в обществе. Фонд "ЛАЙФ ДЖЕНЕРЕЙШН" для этого инициирует фандрайзинговые программы по всему миру, чтобы привлечь благотворительные средства на финансирование этих программ.

Цель реабилитационного центра — оказание всесторонней помощи военнослужащим, раненым бойцам, семьям погибших военных и другим пострадавшим в результате российской агрессии в Украине.