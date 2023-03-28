У Василькові на Київщині буде створено сучасний центр реабілітації захисників України (фото)

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За сприяння мера Василькова Наталії Баласинович та благодійного фонду "ЛАЙФ ДЖЕНЕРЕЙШН" у місті буде реалізований суспільний проєкт. Це – створення сучасного центру реабілітації захисників України, пише ASPI.

Громада міста виділить приміщення, а фонд "ЛАЙФ ДЖЕНЕРЕЙШН" зробить ремонт та облаштує необхідним лікувальним та реабілітаційним обладнанням. Орієнтовна вартість проєкту складає 100 мільйонів гривень, які будуть зібрані виключно від спонсорів, меценатів та волонтерів з усього світу. У центрі реабілітації воїни, які стали на захист держави, члени їхніх сімей, діти, зможуть пройти програми фізичної, духовної та соціальної реабілітації. Військовослужбовці, особливо поранені, сім’ї загиблих бійців дуже потребують створення належних умов для реабілітації та співіснування у суспільстві. Фонд "ЛАЙФ ДЖЕНЕРЕЙШН" для цього ініціює фандрайзингові програми по усьому світу, аби залучити благодійні кошти на фінансування цих програм.

Реабілітаційний центр матиме на меті надання всебічної допомоги військовослужбовцям, пораненим бійцям, сім’ям загиблих військових та іншим постраждалим внаслідок російської агресії в Україні.