Кожа после вечеринок: средства, которые помогут быстро вернуть красоту

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Вечеринки и праздники действуют на нас контрастно. Где веселье, там недостаток сна, тусклый цвет лица и мешки под глазами. Где вкусная и вредная еда, там высыпания, отечность, жирный блеск и сниженный тонус. А еще мы забываем про чистую воду и пьем все что угодно кроме нее, отчего кожа стремительно теряет влагу и становится сухой. Что со всем этим делать? Быстро восстанавливать с помощью профессиональной косметики! Все необходимые продукты легко найти на EVA.UA. На что именно обратить внимание, читайте в статье.

Превентивные и реактивные меры

Даже ото сна с макияжем кожа пострадает меньше, если до этого за ней активно ухаживали. Экспресс-восстановление — это хорошо, но никто не отменял заботу о здоровье и красоте в остальное время. Особенно перед долгими зимними праздниками.

Горячие батареи сушат воздух и заставляют кожу отдавать собственную влагу. Чтобы предотвратить обезвоживание в осенне-зимний период, помимо потребления достаточного количества воды используйте увлажнители воздуха, а кожу регулярно увлажняйте сыворотками и масками. Завершающим шагом в уходе зимой должен быть питательный крем с керамидами и маслами для поддержания гидролипидного барьера.

В теплое время года вам понадобятся легкие, освежающие кремы и мисты. Желательно всегда иметь при себе спрей с термальной водой, чтобы можно было в любой момент им воспользоваться.

Прекрасно восстанавливает кожу после бессонных ночей лимфодренажный массаж. К косметологу идти не обязательно, можете делать дома с помощью специальных роллеров. Если не знаете, как правильно, поищите на YouTube нужный туториал. Массаж стимулирует и разглаживает кожу, помогает вывести лишнюю воду и уменьшает отечность. После процедуры используйте тканевую или альгинатную маску для мгновенного увлажнения.

Теперь рассмотрим подробнее бьюти-мастхэвы после вечеринок.

Восстанавливающий роликовый массажер Payot

Компактный роллер оснащен шариками из цинкового сплава с анодированным серебром. Это идеальный союзник в уходе. Его основные функции — укрепление кожи, повышение эластичности и лифтинг-эффект. Утром массажер разглаживает лицо и уменьшает отеки, а вечером расслабляет мышцы и снимает напряжение. Используйте для процедуры крем или сыворотку — так вы не только создадите скольжение, но и повысите эффективность ухаживающих средств. Избегайте масел, они могут забить поры. Делайте массаж около 7 минут. Наслаждайтесь сияющим и посвежевшим видом!

Регенеративное масло-эксфолиант La Mer

Деликатное масляное отшелушивание с детокс-эффектом — то, что нужно после бурной вечеринки. Комплекс из морских водорослей, витаминов и минералов эффективно обновляет и освежает кожу в одно мгновение, нормализует ее физиологический баланс и придает здоровое сияние. Морская соль и сахарные кристаллы качественно и комфортно очищают. Масла питают и сохраняют мягкость кожи. Наносить продукт можно сухим и влажным способом. Во втором случае добавьте в порцию эксфолианта немного воды, чтобы растворить натуральные отшелушивающие частицы и получить кремовую консистенцию.

Маска для глубокого очищения Clinique City Block

Гладкость и сияние кожи начинается с качественного очищения. Нежная маска с бамбуковым углем, каолином и частицами кремния тщательно и бережно удаляет загрязнения и лишний себум, выводит токсины, выравнивает текстуру кожи, смягчает и матирует. При регулярном применении средство сужает широкие поры. Кожа здоровая и шелковистая! Немного отдохнуть — и можно снова на вечеринку.

Тканевая экспресс-маска Vichy Mineral 89

Агрессивные внешние факторы нарушают гидролипидную мантию и снижают защитные функции кожи, что приводит к сухости, шелушениям и образованию тонких линий — катализаторов видимых морщин. Гипоаллергенная маска без отдушек на основе микроводорослей предназначена для интенсивного увлажнения и укрепления кожного барьера. Термальная вода Vichy, богатая микроэлементами, занимает 89 % состава эссенции и нормализует гидробаланс на 24 часа. Разномолекулярная гиалуроновая кислота эффективно увлажняет верхние и скрытые слои кожи. Маска повышает упругость, успокаивает, придает гладкость.

Регенерирующая маска для губ SVR Cicavit

Маска из натуральной биоцеллюлозы восстанавливает кожу губ всего за 10 минут! Какой бы сухой и раздраженной она ни была. Пропитка на 91 % состоит из компонентов природного происхождения. Среди них — полисахарид рамноза, пребиотический сахар и ценный экстракт рожкового дерева. Маска мгновенно увлажняет, смягчает, успокаивает и разглаживает кожу, укрепляет защитный барьер и оставляет длительное ощущение комфорта.

Патчи под глаза HydroPeptide PolyPeptide Collagel

Темные круги, тонкие линии и морщины, отеки — патчи пробуждают зону вокруг глаз на нескольких уровнях и быстро решают все эти проблемы. Благодаря гидрогелевой основе они удерживают влагу, охлаждают и успокаивают кожу. Пептиды поддерживают выработку коллагена, повышают упругость и эластичность, разглаживают текстуру. Экстракт икры и витамин E обеспечивают антиоксидантный уход и осветляют кожу. Патчи можно наносить на любые проблемные участки, которые нуждаются в увлажнении и лифтинге. Например, на носогубные складки или на лоб.

Разумеется, это лишь рекомендуемый перечень. Основываясь на нем, вы можете подыскать для себя более подходящие аналоги. Но будьте бдительны. Мгновенный и заметный эффект обеспечивает только качественная косметика. Не тратьтесь зря на средства, которые не работают.