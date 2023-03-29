Шкіра після вечірок: засоби, які допоможуть швидко повернути красу

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Вечірки та свята діють на нас контрастно. Де веселощі, там нестача сну, тьмяний колір обличчя та мішки під очима. Де смачна й шкідлива їжа, там висипи, набряклість, жирний блиск і знижений тонус. А ще ми забуваємо про чисту воду й п’ємо все що завгодно, крім неї, від чого шкіра стрімко втрачає вологу та стає сухою. Що з усім цим робити? Швидко відновлювати за допомогою професійної косметики! Усі необхідні продукти легко знайти на EVA.UA. На що саме звернути увагу, читайте в статті.

Превентивні та реактивні заходи

Навіть від сну з макіяжем шкіра постраждає менше, якщо до цього за нею активно доглядали. Експрес-відновлення — це добре, але ніхто не відміняв турботу про здоров’я та красу в інший час. Особливо перед довгими зимовими святами.

Гарячі батареї сушать повітря та змушують шкіру віддавати власну вологу. Щоб запобігти зневодненню в осінньо-зимовий період, крім споживання достатньої кількості води, використовуйте зволожувачі повітря, а шкіру регулярно зволожуйте сироватками й масками. Завершальним кроком у догляді взимку має бути живильний крем з керамідами та оліями для підтримання гідроліпідного бар’єру.

У теплу пору року вам знадобляться легкі, освіжальні креми та місти. Бажано завжди мати при собі спрей з термальною водою, щоб можна було в будь-який момент ним скористатися.

Чудово відновлює шкіру після безсонних ночей лімфодренажний масаж. До косметолога йти не обов’язково, можете робити вдома за допомогою спеціальних ролерів. Якщо не знаєте, як правильно, пошукайте на YouTube потрібний туторіал. Масаж стимулює та розгладжує шкіру, допомагає вивести зайву воду та зменшує набряклість. Після процедури використовуйте тканинну або альгінатну маску для миттєвого зволоження.

Тепер розглянемо докладніше б’юті-мастхеви після вечірок.

Відновлювальний роликовий масажер Payot

Компактний ролер оснащений кульками з цинкового сплаву з анодованим сріблом. Це ідеальний союзник у догляді. Його основні функції — зміцнення шкіри, підвищення еластичності та ліфтинг-ефект. Вранці масажер розгладжує обличчя та зменшує набряки, а ввечері розслабляє м’язи й знімає напругу. Використовуйте для процедури крем або сироватку — так ви не тільки створите ковзання, а й підвищите ефективність доглядальних засобів. Уникайте олій, вони можуть забити пори. Робіть масаж близько 7 хвилин. Насолоджуйтеся сяйнистим і посвіжілим виглядом!

Регенеративна олія-ексфоліант La Mer

Делікатне олійне відлущування з детокс-ефектом — те, що потрібно після бурхливої вечірки. Комплекс з морських водоростей, вітамінів і мінералів ефективно оновлює й освіжає шкіру в одну мить, нормалізує її фізіологічний баланс і надає здорового сяяння. Морська сіль і цукрові кристали якісно та комфортно очищають. Олії живлять і зберігають м’якість шкіри. Наносити продукт можна сухим і вологим способом. У другому випадку додайте в порцію ексфоліанту трохи води, щоб розчинити натуральні відлущувальні частинки й отримати кремову консистенцію.

Маска для глибокого очищення Clinique City Block

Гладкість і сяяння шкіри починається з якісного очищення. Ніжна маска з бамбуковим вугіллям, каоліном і частинками кремнію ретельно й дбайливо видаляє забруднення та зайвий себум, виводить токсини, вирівнює текстуру шкіри, пом’якшує і матує. За регулярного застосування засіб звужує широкі пори. Шкіра здорова й шовковиста! Трохи відпочити — і можна знов на вечірку.

Тканинна експрес-маска Vichy Mineral 89

Агресивні зовнішні чинники порушують гідроліпідну мантію та знижують захисні функції шкіри, що призводить до сухості, лущення й утворення тонких ліній — каталізаторів видимих зморщок. Гіпоалергенна маска без запашників на основі мікроводоростей призначена для інтенсивного зволоження та зміцнення шкірного бар’єру. Термальна вода Vichy, багата на мікроелементи, займає 89 % складу есенції і нормалізує гідробаланс на 24 години. Різномолекулярна гіалуронова кислота ефективно зволожує верхні та приховані шари шкіри. Маска підвищує пружність, заспокоює, надає гладкості.

Регенерувальна маска для губ SVR Cicavit

Маска з натуральної біоцелюлози відновлює шкіру губ всього за 10 хвилин! Якою б сухою і подразненою вона не була. Просочення на 91 % складається з компонентів природного походження. Серед них — полісахарид рамноза, пребіотичний цукор і цінний екстракт ріжкового дерева. Маска миттєво зволожує, пом’якшує, заспокоює і розгладжує шкіру, зміцнює захисний бар’єр і залишає тривале відчуття комфорту.

Патчі під очі HydroPeptide PolyPeptide Collagel

Темні кола, тонкі лінії та зморшки, набряки — патчі пробуджують зону навколо очей на кількох рівнях і швидко вирішують усі ці проблеми. Завдяки гідрогелевій основі вони утримують вологу, охолоджують і заспокоюють шкіру. Пептиди підтримують вироблення колагену, підвищують пружність і еластичність, розгладжують текстуру. Екстракт ікри та вітамін E забезпечують антиоксидантний догляд і освітлюють шкіру. Патчі можна наносити на будь-які проблемні ділянки, які потребують зволоження та ліфтингу. Наприклад, на носогубні складки або на лоб.

Звісно ж, це лише рекомендований перелік. Ґрунтуючись на ньому, ви можете підшукати для себе більш підходящі аналоги. Але будьте пильними. Миттєвий і помітний ефект забезпечує тільки якісна косметика. Не витрачайтеся даремно на засоби, які не працюють.