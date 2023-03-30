Фемто-лазерная коррекция восстанавливает зрение на 100%. Советы офтальмолога клиники "Эксимер"

Каждый год более 300 миллионов населения Земли сталкивается с проблемами плохого зрения. Чаще это: близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Один из самых эффективных методов обрести 100% зрение – фемто-лазерная коррекция. Об этом рассказывает офтальмохирург клиники "Эксимер" в Одессе – Илья Афанасьев.

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О самой современной методике улучшения зрения

Четкое и здоровое зрение на долгие годы обеспечивает ФЕМТО-ласик. Это современная и действительно революционная технология, которая является золотым стандартом коррекции зрения. Благодаря специалистам клиники "Эксимер" этот метод доступен в Украине уже более 10 лет.

Эталон лазерной коррекции

Когда речь идет о лазерной коррекции зрения, большинство представляет луч лазера, который воздействует на глаз. Но немногие знают, что даже лазерная коррекция проводится с вмешательством хирурга-офтальмолога. Врач выполняет микроразрез, чтобы провести операцию и придать роговице нужную форму.

Но технологии идут вперед.

С 2001 года в США проводится лазерная коррекция зрения с применением 100% бесконтактной технологии Femto LASIK.

До сих пор эта методика коррекции зрения остается единственной в мире, во время которой не происходит прямого контакта с роговицей глаза. Кроме того, Femto LASIK делает лазерную коррекцию зрения доступной для пациентов с аномалиями роговицы, которым она раньше была противопоказана.

В чем преимущества технологии

Femto LASIK – одна из лучших технологий лазерной коррекции, безусловно, она имеет ряд преимуществ:

Это полностью безножевая технология лазерной коррекции зрения.

Дает отличные результаты – после операции острота зрения часто восстанавливается на 100% и даже больше.

Без проблем проводится пациентам с особенностями роговицы — изогнутой, тонкой и т.п.

Это полностью контролируемая процедура, вмешательство проводится с использованием интеллектуальных компьютерных технологий. Четко и с точностью до микрон.

Обеспечивает двухуровневое лазерное испарение, благодаря чему восстанавливается не только острота зрения, но и улучшаются другие параметры – контрастность, яркость, четкость, сумеречное зрение.

Быстрый период обновления по сравнению с другими технологиями коррекции зрения.

ФЕМТО-ласик в "Эксимер"

Специалисты "Эксимер" одними из первых в Украине внедрили технологию Фемто-ласик. Прежде чем овладеть ею, врачи прошли специальное обучение.

Сегодня за плечами профессионалов клиники "Эксимер" 10 лет практического применения Фемто-ласик и тысячи довольных пациентов.

Оборудование клиники

Для проведения фемтолазерной коррекции зрения используют новейший эксимерный лазер SCHWIND AMARIS и фемтосекундные лазеры IntraLase и WaveLight.

Это особые интеллектуальные системы, корректирующие роговицу холодным лучом лазера, что ускоряет период реабилитации после коррекции. К тому же это одни из самых быстрых эксимер лазерных систем в мире, поэтому операция длится считанные секунды.

Врачи-эксперты

В "Эксимер" работает штат квалифицированных офтальмологов. Уже 24 года клиника подтверждает свой профессионализм в области лазерной коррекции зрения. Офтальмохирурги "Эксимер" являются членами Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов, и одними из лучших врачей Украины.

Фемто-ласик действительно может творить чудеса со зрением. Помните, что лазерная коррекция имеет ограничения по возрасту. Если вы уже давно хотите избавиться от очков, самое время задуматься о консультации в "Эксимер".

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