Фемто-лазерна корекція відновлює зір на 100%. Поради офтальмолога клініки "Ексімер"

Кожного року більше 300 мільйонів населення Землі стикається з проблемами поганого зору. Найчастіше це: короткозорість, далекозорість чи астигматизм. Один з найефективніших методів отримати 100% зір – фемто-лазерна корекція. Про це розповідає офтальмохірург клініки "Ексімер" в Одесі – Ілля Афанасьєв.

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Про найсучаснішу методику покращення зору

Чіткий та здоровий зір на довгі роки забезпечує ФЕМТО-ласік. Це сучасна та дійсно революційна технологія, яка є золотим стандартом корекції зору. Завдяки фахівцям клініки "Ексімер", цей метод доступний в Україні вже понад 10 років.

Еталон лазерної корекції

Коли йдеться про лазерну корекцію зору, більшість уявляють промінь лазера, який діє на око. Але мало хто знає, що навіть лазерна корекція проводиться із втручанням хірурга-офтальмолога. Лікар робить мікро-розріз, щоб провести операцію та надати рогівці потрібної форми.

Але технології йдуть вперед.

З 2001 року в США проводять лазерну корекцію зору із застосуванням 100 % безконтактної технології Femto LASIK.

Донині ця методика корекції зору залишається єдиною у світі, під час якої не відбувається прямого контакту з рогівкою ока. Крім того, Femto LASIK зробив лазерну корекцію зору доступною для пацієнтів із аномаліями рогівки, яким вона була протипоказана.

У чому переваги технології

Femto LASIK – одна з найкращих технологій лазерної корекції, безперечно, вона має ряд переваг:

Це повністю безножова технологія лазерної корекції зору.

Дає чудові результати — після операції гострота зору часто відновлюється на 100% і навіть більше.

Без проблем проводиться пацієнтам з особливостями рогівки — вигнутою, тонкою тощо.

Це абсолютно контрольована процедура, втручання проводиться з використанням інтелектуальних комп'ютерних технологій. Чітко та з точністю до мікронів.

Забезпечує дворівневе лазерне випаровування, завдяки чому відновлюється не лише гострота зору, але й покращуються інші параметри — контрастність, яскравість, чіткість, сутінковий зір.

Швидкий період відновлення в порівнянні з іншими технологіями корекції зору.

Спеціалісти "Ексімер" одними з перших в Україні застосували технологію Фемто-ласік. Перш ніж опанувати її, лікарі пройшли спеціальне навчання. Сьогодні за плечима професіоналів клініки "Ексімер" 10 років практичного застосування Фемто-ласік та тисячі задоволених пацієнтів.

Обладнання клініки

Для проведення фемто-лазерної корекції зору використовують новітній ексимерний лазер SCHWIND AMARIS та фемтосекундні лазери IntraLase та WaveLight.

Це особливі інтелектуальні системи, які коригують рогівку холодним променем лазера, чим пришвидшують період реабілітації після корекції. До того ж це одні з найшвидших ексимер-лазерних систем у світі, тому операція триває лічені секунди.

Лікарі-експерти

В Ексімер працює штат кваліфікованих офтальмологів. Вже 24 роки клініка підтверджує свій професіоналізм у сфері лазерної корекції зору. Офтальмохірурги Ексімер є членами Європейського товариства катарактальних та рефракційних хірургів, і сьогодні є одними з найкращих лікарів України.

Фемто-ласік справді може творити дива із вашим зором. Пам'ятайте, що лазерна корекція має обмеження за віком. Якщо ви вже давно хочете позбутися окулярів, саме час задуматися про консультацію в "Ексімер".

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я!