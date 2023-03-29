Черниговская ТЭЦ снова в центре скандала, — СМИ

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Единый имущественный комплекс КЭП "Черниговская ТЭЦ" находится в аренде ООО фирма "Технова" с декабря 2000 года, а договор аренды истекает в августе 2023 года, сообщает "УНИАН".

По информации журналистов, Черниговский городской совет еще с 2020 года неоднократно поднимал вопрос возвращения Черниговской ТЭЦ в управление города. Мэр Владислав Атрошенко неоднократно заявлял в СМИ свою позицию: "генерируя отрасль должна быть в коммунальной собственности и возвращение ТЭЦ общине – как раз реализация такого видения".

Процесс возвращения Черниговской ТЭЦ в собственность городской общины "ускорила" российская агрессия в результате которой ТЭЦ получила значительные повреждения и разрушения. По оценке экспертов сумма ущерба составила 803 млн грн.

Обращение от 11.05.2022 ООО "Технова" о досрочном расторжении договора аренды из-за отсутствия ресурсов и собственных средств на восстановление ТЭЦ было поддержано 31.05.2022 г. Черниговским городским советом.

Однако, как говорится в материале, на 30.09.2022 процесс возвращения ЕМК КЭП "Черниговская ТЭЦ" завершить не удалось. На пороге сложнейшего в истории Украины отопительного сезона Черниговский городской совет не придумал ничего другого, как возложить ответственность за его прохождение на ООО "ТЕХНОВА".

А на прошлой неделе в прессе появилась информация, что на рассмотрение сессии Черниговского городского совета снова выносятся вопрос об отмене досрочного расторжения договора аренды. Отмечают, что прекратить договор 31 марта не удастся из-за ряда тех же, что и осенью факторов, в частности из-за несоблюдения сроков оформления отчета об оценке имущества и рецензии на этот отчет.

Сразу после информации о возможной отмене досрочного расторжения договора, утверждают журналисты, местные СМИ начали снова раскачать вопросы задолженности ТЕХНОВЫ.

"Четко прослеживается то, что причины уже второй отмены досрочного расторжения договора и одновременная активность обвинений в адрес ТЕХНОВА повторяются. Нескрываемую закономерность процессов трудно не заметить", — отмечается в материале.

ООО "ТЕХНОВА" опасаясь, что такое решение может привести к срыву следующего отопительного сезона в Чернигове и покинет персонал Черниговской ТЭЦ на улице, по этому поводу обратилось в СНБО.

Будет ли тепло в домах черниговцев следующей зимой, и не останутся ли сотни людей, работников ТЭЦ, без работы в столь сложное для страны время? Держим руку на пульсе.