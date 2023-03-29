Чернігівська ТЕЦ знову в центрі скандалу, - ЗМІ

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Єдиний майновий комплекс КЕП "Чернігівська ТЕЦ" перебуває в оренді ТОВ фірма "Технова" з грудня 2000 року, а договір оренди закінчується у серпні 2023 року, повідомляє "УНІАН".

За інформацією журналістів, Чернігівська міська рада ще з 2020 року неодноразово підіймала питання повернення Чернігівскьої ТЕЦ в управління міста. Мер Владислав Атрошенко неодноразово заявляв у ЗМІ свою позицію: "генеруючи галузь має бути у комунальній власності і повернення ТЕЦ громаді – якраз реалізація такого бачення".

Процес повернення Чернігівської ТЕЦ у власність міської громади "пришвидшила" російська агресія, в результаті якої ТЕЦ зазнала значних пошкоджень та руйнувань. За оцінкою експертів сума збитків сягнула 803 млн грн.

Звернення від 11.05.2022 ТОВ "Технова" про дострокове розірвання договору оренди через відсутність ресурсів і власних коштів на відбудову ТЕЦ було підтримано 31.05.2022 Чернігівською міською радою.

Проте, як йдеться у матеріалі, станом на 30.09.2022 процес повернення ЄМК КЕП "Чернігівська ТЕЦ" завершити не вдалося. На порозі найскладнішого в історії України опалювального сезону Чернігівська міська рада не придумала нічого іншого, як покласти відповідальність за його проходження на ТОВ "ТЕХНОВА".

А минулого тижня у пресі з’явилася інформація, що на розгляд сесії Чернігівської міської ради знову виносять питання про скасування дострокового розірвання договору оренди. Зазначають, що припинити договір 31 березня не вдасться через низку тих самих, що і восени чинників, зокрема через недотримання строків оформлення звіту про оцінку майна та рецензії на цей звіт.

Одразу після інформації про можливе скасування дострокового розірвання договору, стверджують журналісти, місцеві ЗМІ почали знову розкачувати питання заборгованості ТЕХНОВИ.

"Чітко простежується те, що, причини вже другого скасування дострокового розірвання договору і одночасна активність звинувачень на адресу ТЕХНОВА повторюються. Неприховану закономірність процесів важко не помітити", — зазначається у матеріалі.

ТОВ "ТЕХНОВА" побоюючись, що таке рішення може призвести до зриву наступного опалювального сезону в місті Чернігові та залишить персонал Чернігівської ТЕЦ на вулиці, з цього приводу звернулося до РНБО.

Тож, чи буде тепло в домівках чернігівців наступної зими, та чи не залишаться сотні людей, працівників ТЕЦ, без роботи в настільки складний для країни час? Тримаємо руку на пульсі.