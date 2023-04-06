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Лучшие брокеры бинарных опционов 2023 года по версии Traders Union

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Бинарные опционы стремительно набирают популярность. Опытные трейдеры на знают, как снизить риски и повысить доходность при работе с этим инструментом, а новички ищут информацию о том, какую компанию выбрать для своих первых вложений.

Эксперты Traders Union рассказали, какие лучшие брокеры бинарных опционов предлагают свои услуги в 2023 году, что такое бинарные опционы, какие существуют выгодные стратегии заработка и как избежать брокеров-мошенников.

Какие брокеры бинарных опционов признаны лучшими по версии Traders Union

Финансовые аналитики TU утверждают, что выбор хорошего брокера — это уже немалая доля успеха. Рейтинг лучших бинарных брокеров возглавили следующие компании:

  • IQCent — высокий рейтинг пользовательского доверия, 100/100, говорит сам за себя. Более сотни финансовых инструментов, щедрая бонусная программа, простой, но при этом функциональный веб-терминал и оперативная служба поддержки. Брокер однозначно рекомендован экспертами Traders Union к сотрудничеству;
  • Videforex — регулируемый международный брокер. Бинарные опционы — лишь одна из предоставляемых им возможностей. Поддержка доступна 24/7, есть множество способов для пополнения депозитного счета и вывода средств. Новички могут протестировать свои стратегии на демо-аккаунте;
  • Raceoption — один из самых популярных бинарных брокеров, известный самыми низкими комиссиями и лояльным отношением к клиентам. Выгодные реферальные и бонусные программы, широкий спектр предлагаемых торговых инструментов, поддержка сотрудничества с трейдерами из большинства стран мира. Клиентов этого брокера ждут возможности для пассивного дохода и копирования сделок опытных трейдеров;
  • Quotex — некоторых пользователей может насторожить тот факт, что у этой компании отсутствует международное регулирование. Впрочем, репутация брокера чиста — он ни разу не попадал в репутационные скандалы, отзывы пользователей преимущественно положительные. Привлекает доступный размер минимальных инвестиций — всего $10. Торговых сборов и комиссий за пополнение, вывод и обслуживание счета нет, а также простая и интуитивно понятная торговая платформа. Квотекс по праву занял свое место в рейтинге лучших брокеров, так считают в TU;
  • Pocket Option хорош для опытных трейдеров, которые не нуждаются в обучении и дополнительных бонусах. Новичкам с ним может быть сложно, но опытные бинарные трейдеры найдут много преимуществ для себя. Среди них — богатый выбор торговых инструментов, авторская платформа для копирования сделок и низкий минимальный депозит — всего $5.

Где прочитать обзоры и отзывы на бинарных брокеров?

В рейтинг компаний попали и другие брокеры, такие как BinaryCent, Binary.com, IQOption и Binarium, отзывы о которых можно прочитать на официальном сайте Traders Union.