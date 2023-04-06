Найкращі брокери бінарних опціонів 2023 року за версією Traders Union

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Бінарні опціони стрімко набирають популярності. Досвідчені трейдери не знають, як знизити ризики і підвищити прибутковість при роботі з цим інструментом, а новачки шукають інформацію про те, яку компанію вибрати для своїх перших вкладень.

Експерти Traders Union розповіли, які найкращі брокери бінарних опціонів пропонують свої послуги в 2023 році, що таке бінарні опціони, які існують вигідні стратегії заробітку і як уникнути брокерів-шахраїв.

Які брокери бінарних опціонів визнані найкращими за версією Traders Union

Фінансові аналітики TU стверджують, що вибір хорошого брокера – це вже чимала частка успіху. Рейтинг найкращих бінарних брокерів очолили такі компанії:

IQCent — високий рейтинг довіри користувача, 100/100, говорить сам за себе. Більше сотні фінансових інструментів, щедра бонусна програма, простий, але при цьому функціональний вебтермінал та оперативна служба підтримки. Брокер однозначно рекомендований експертами Traders Union для співпраці;

Videforex – регульований міжнародний брокер. Бінарні опціони — лише одна з можливостей, що їм надаються. Підтримка доступна 24/7, є безліч способів для поповнення депозитного рахунку та виведення коштів. Новачки можуть протестувати свої стратегії на демо-акаунті;

Raceoption — один з найпопулярніших бінарних брокерів, відомий найнижчими комісіями та лояльним ставленням до клієнтів. Вигідні реферальні та бонусні програми, широкий спектр пропонованих торгових інструментів, підтримка співпраці з трейдерами з більшості країн світу. На клієнтів цього брокера чекають можливості для пасивного доходу та копіювання угод досвідчених трейдерів;

Quotex — деяких користувачів може насторожити той факт, що ця компанія не має міжнародного регулювання. Втім, репутація брокера чиста — він жодного разу не потрапляв у скандали репутації, відгуки користувачів переважно позитивні. Приваблює доступний розмір мінімальних інвестицій — лише $10. Торгових зборів та комісій за поповнення, виведення та обслуговування рахунку немає, а також проста та інтуїтивно зрозуміла торгова платформа. Квотекс по праву зайняв своє місце у рейтингу найкращих брокерів, так вважають у TU;

Pocket Option гарний для досвідчених трейдерів, які не потребують навчання та додаткових бонусів. Новачкам з ним може бути складно, але досвідчені бінарні трейдери знайдуть багато переваг для себе. Серед них багатий вибір торгових інструментів, авторська платформа для копіювання угод та низький мінімальний депозит — лише $5.

Де прочитати огляди та відгуки на бінарних брокерів?

До рейтингу компаній потрапили й інші брокери, такі як BinaryCent, Binary.com, IQOption і Binarium, відгуки про які можна прочитати на офіційному сайті Traders Union.