"Не на что жаловаться": больше 1000 украинцев в Шотландии живут на круизном корабле (фото)

Вынужденным переселенцам, которые проживают на лайнере MS Victoria, выдают завтрак и ужин, а обед можно купить за 4 фунта стерлингов на человека. В город постояльцев везет автобус, чтобы у них была возможность посещать школы и экскурсии.

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С июля прошлого года 41-летняя украинка Олеся вместе с 16-летним сыном живут в крошечной каюте круизного лайнера MS Victoria, который пришвартован в бухте шотландского Эдинбурга. Об этом сообщает iNews.

Украинские беженцы получили свои визы, указав в документах в качестве спонсора правительство Шотландии. Здесь действует ускоренная процедура приема беженцев, так называемая схема "суперспонсорства", для которой не требуется заранее находить принимающие семьи, как остальных частях Великобритании.

В рамках программы были поданы 38 тысяч заявок от граждан Украины, и на сегодня более 19 400 человек уже переехали. Из них 1200 разместили на корабле MS Victoria, другие 1750 поселились на еще одном корабле в Глазго.

Каюта, где живут граждане Украины, напоминает небольшую комнату в студенческом общежитии. Два спальных места отделены тумбочкой. Зеркало, полки, на которых лежат продукты, одежда свисает с вешалок, есть и небольшая ванная комната. Некоторые каюты рассчитаны одного, а другие на трех.

Номер-каюта на круизном лайнере

"Это похоже на отель, если не считать 187-метровый коридор со множеством комнат и дверей. Не в каждой комнате есть окно, кому-то это очень мешает. Некоторые жаловались, говорят, по утрам в темноте трудно просыпаться", — пояснила украинка.

Украинцам здесь предоставляют завтрак и ужин, а обед можно купить за 4 фунта стерлингов (4,5 евро) на человека или заказать в магазинах суши.

Ванная комната на корабле

На вопрос о том, если есть ли в меню блюда украинской кухни, Олеся ответила, что все зависит от того, кто шеф-повар.

"Однажды у нас был индийский повар, и тогда еда была для нас слишком острой", — пояснила она.

Микроавтобус развозит обитателей корабля по городу и обратно в течение дня, они могут свободно приходить и уходить; дети учатся в местных школах, некоторые взрослые работают поблизости или ходят на курсы английского. Олеся вместе с друзьями ездила на экскурсию в другие шотландские города.

Кинотеатр на круизном лайнере MS Victoria

На борту корабля есть два кинотеатра — для детей и взрослых. Фильмы показывают два-три раза в неделю. В детском клубе работают люди, уже имевшие опыт работы с детьми в Украине.

Олеся сказала, что у них целое комьюнити: все говорят на одном языке и понимают друг друга, в отличие от других граждан Украины, которые переехали в принимающие семьи из других частей Великобритании.

"Здесь много хороших людей. Трудно жить в стране, где ты никогда прежде не был, особенно если плохо знаешь английский", — пояснила она.

Однако Олеся все же надеется вернуться в Украину, где ее ждут муж и собака.

Но пока она чувствует себе на корабле в безопасности.

Круизный лайнер MS Victoria ночью

"Это очень важно для женщин и детей. Для меня безопасность в приоритете. Поэтому неудобства не проблема", — пояснила она.

Однако к лету власти уже не планируют использовать круизные лайнеры как место жительства беженцев. Некоторые постояльцы MS Victoria уже переселяются на сушу, но около 1150 человек все еще там, в основном это граждане Украины, некоторые с иностранными супругами.

Они пока не знают, как долго еще здесь пробудут, но, ожидается, что к июлю они переедут. Беженцы из Украины, которые жили на еще одном корабле, в Глазго, уже его покидают.

Правительство сворачивает проект по размещению переселенцев на круизных лайнерах и в дорогостоящих гостиницах, а глава МИД Шотландии Суэлла Браверман готовится объявить план по размещению более 500 мигрантов на борту трехэтажной баржи в гавани города Дорсет.

В нулевых власти Нидерландов селили на этой барже просителей убежища. Но после критики в прессе, которая назвала такие меры репрессивными, баржу переоборудовали — добавили ванные комнаты, зал с телевизором и тренажерный зал.

Как и в случае с эдинбургским кризисным кораблем, постояльцев будет возить в город на автобусе.

Напомним, что некоторые беженцы из Украины становятся бездомными в США, из-за того, что программа Байдена не была столь эффективной, как это планировалось.

Ранее стало известно о случае с украинскими переселенцами в Миннесоте. Переехавшие в этот штат украинские граждане решили помочь американцам, пострадавшим от торнадо в Миссисипи.