Обновлен рейтинг Форекс брокеров 2023 - Traders Union

Успех на Форекс — прежде всего, дело рук самого трейдера. Грамотно подобранная стратегия, опыт и аналитические навыки, глубокое понимание работы рынка и тщательный контроль рисков — все это главные составляющие успеха. Но нельзя забывать и о важности выбора надежного Форекс-брокера.

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Безопасность, надежность, репутация компании — на эти факторы следует обращать внимание в первую очередь. Юзабилити, доступность интерфейса и скорость работы также очень важны. Регулирование и лицензия, забота о клиентах в виде технической поддержки, обучающие ресурсы — это лишь немногие параметры, которые нужно учитывать при выборе финансового партнера.

Форекс брокеров сотни, и самостоятельно проанализировать, изучить каждого по перечисленным выше параметрам, для одного трейдера достаточно сложно. Но это под силу обширному штату финансовых аналитиков Traders Union. Эксперты из TU обновили и опубликовали рейтинг Форекс брокеров 2023, куда вошли только лучшие представители сферы брокерских услуг.

Лидеры рейтинга Traders Union

Всего в рейтинг от TU вошли двадцать компаний с подтвержденной репутацией, официальным регулированием и высоким качеством услуг. Пятерку лидеров представляют:

RoboForex — брокер оказался на первом месте, так как гарантирует лучшие на рынке торговые условия. Это низкие спреды на основные валютные пары, многочисленные инструменты для торговли, включая криптовалюты, а также бесплатные программы и инструменты для анализа рынка.

Exness — предлагает различные варианты платежных систем, не взимает комиссию на вывод средств, регулируется ведущими финансовыми организациями — FCA (Великобритания), CySEC (Кипр), FSA (Сейшельские острова), CBCS (Кюрасао и Сен-Мартен), FSC (Британские Виргинские острова), FSC (о. Маврикий), FSCA (ЮАР), СМА (Кения).

Tickmill — кроме прочего, этот брокер предлагает торговлю на реальном рынке (DMA), узкие спреды на основные валютные пары и усиленную систему безопасности клиентских средств.

ICMarkets. Среди преимуществ брокера Traders Union отмечают низкие спреды на широкий спектр инструментов, включая криптовалюты, возможность торговать на различных платформах, быстрое исполнение ордеров.

Pocket Option — брокер предоставляет возможность торговать с минимальными депозитами, предлагает широкий выбор торговых инструментов, включая бинарные опционы. Ордера исполняются мгновенно и без задержек, спреды и комиссии одни из самых низких на рынке.

О других брокерах, включая топ бинарных компаний, подробное досье каждого и отзывы, можно прочитать на официальном сайте TU.