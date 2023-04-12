Оновлено рейтинг Форекс брокерів 2023 — Traders Union

Успіх на Форекс — насамперед справа рук самого трейдера. Грамотно підібрана стратегія, досвід та аналітичні навички, глибоке розуміння роботи ринку та ретельний контроль ризиків – все це головні складники успіху. Але не можна забувати і про важливість вибору надійного форекс-брокера.

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Безпека, надійність, репутація компанії — на ці чинники слід звертати увагу насамперед. Юзабіліті, доступність інтерфейсу та швидкість роботи також дуже важливі. Регулювання та ліцензія, турбота про клієнтів у вигляді технічної підтримки, навчальні ресурси – це лише деякі параметри, які потрібно враховувати під час виборів фінансового партнера.

Форекс брокерів сотні, і самостійно проаналізувати, вивчити кожного за наведеними вище параметрами, для одного трейдера досить складно. Але це під силу великому штату фінансових аналітиків Traders Union. Експерти з TU оновили та опублікували рейтинг Форекс брокерів 2023, куди увійшли лише найкращі представники сфери брокерських послуг.

Лідери рейтингу Traders Union

Загалом до рейтингу від TU увійшли двадцять компаній із підтвердженою репутацією, офіційним регулюванням та високою якістю послуг. П'ятірку лідерів представляють:

RoboForex — брокер опинився на першому місці, тому що гарантує найкращі на ринку торгові умови. Це низькі спреди на основні валютні пари, численні інструменти для торгівлі, враховуючи криптовалюти, безкоштовні програми та інструменти для аналізу ринку.

Exness – пропонує різні варіанти платіжних систем, не стягує комісію на виведення коштів, регулюється провідними фінансовими організаціями – FCA (Великобританія), CySEC (Кіпр), FSA (Сейшельські острови), CBCS (Кюрасао та Сен-Мартен), FSC (Британські Віргінські острови) ), FSC (о. Маврикій), FSCA (ПАР), СМА (Кенія).

Tickmill — крім іншого, цей брокер пропонує торгівлю на реальному ринку (DMA), вузькі спреди на основні валютні пари та посилену систему безпеки клієнтських коштів.

ICMarkets. Серед переваг брокера Traders Union відзначають низькі спреди на широкий спектр інструментів, враховуючи криптовалюти, можливість торгувати на різних платформах, швидке виконання ордерів.

Pocket Option — брокер надає можливість торгувати з мінімальними депозитами, пропонує широкий вибір торгових інструментів, враховуючи бінарні опціони. Ордери виконуються миттєво і без затримок, спреди та комісії одні з найнижчих на ринку.

Про інших брокерів, враховуючи топ бінарних компаній, детальне досьє кожного та відгуки, можна прочитати на офіційному сайті TU.