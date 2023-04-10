"Своевременный уход": Поплавский заявил, что покидает должность ректора университета культуры

"Поющий ректор" заявил, что хочет передать полномочия молодому преемнику, но в жизни университета участвовать не перестанет и готов стать главой Ученого совета.

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Михаил Поплавский уходит с должности ректора Киевского национального университета культуры и искусств. Об этом Поплавский объявил вчера, 9 апреля в своем аккаунте на Facebook.

Поплавский уходит из должности ректора университета культуры

Он написал, что хочет передать полномочия молодому преемнику, а сам готов стать главой Ученого совета. Причин такого решения Поплавский не объяснил, но заявил, что во всем должна быть мера и нужно уметь уходить вовремя.

"Главное для каждого артиста — вовремя уйти со сцены под аплодисменты", — написал он.

Поплавский был самым молодым ректором в Украине. Назначен на должность 21 апреля 1993 года в возрасте 44 лет.

Напомним, в 2021 году "поющий ректор" уже заявлял, что собирается завершить карьеру певца и оставить руководящую должность в Киевском национальном университете культуры и искусств. Тогда он тоже говорил, что хочет дать дорогу молодым.