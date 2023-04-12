Сколько магазинов EVA планирует открыть в этом году

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До конца года EVA планирует открыть 50 новых магазинов, преимущественно в центральной и западной Украине, рассказала CEO сети Ольга Шевченко. По состоянию на конец марта компания насчитывает 996 работающих торговых точек в разных регионах страны, 16% магазинов не работают из-за оккупации или близости боевых действий. Как, например, магазины в Северной Салтовке в Харькове или некоторые – в Херсоне.

Сумма инвестиций в открытие нового магазина составляет от 2 до 4 млн грн в зависимости от формата, добавляет Ольга Шевченко. "Столько же может стоить и восстановление уже существующей EVA, если нанесены существенные повреждения", — говорит она. С начала этого года компания открыла 11 новых магазинов, а также возобновила работу некоторых ранее закрытых торговых точек в городах Донецкой области, Херсоне и других. После деоккупации украинских территорий сеть планирует возобновлять работу и остальных магазинов.

В этом году компания планирует достраивать и автоматизировать склады. Новый склад планируется открыть в Одессе – это крупный проект, который не завершится в этом году. Кроме того, откроется склад интернет-магазина на распределительном центре компании в Днепре.

EVA – крупнейшая в Украине сеть по продаже косметики и парфюмерии, ее доля в этом сегменте составляет 79%. В 2022 году товарооборот составил 15,7 млрд грн, что на 7% меньше по сравнению с предыдущим годом. Средний чек за это же время вырос на 24%.