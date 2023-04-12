Скільки магазинів EVA планує відкрити цього року

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До кінця року EVA планує відкрити 50 нових магазинів, переважно в центральній та західній Україні, розповіла CEO мережі Ольга Шевченко. Станом на кінець березня компанія нараховує 996 працюючих торгових точок в різних регіонах країни, 16% магазинів не працюють через окупацію або близькість бойових дій. Як, наприклад, магазини у Північній Салтівці в Харкові або деякі — у Херсоні.

Сума інвестицій у відкриття нового магазину складає від 2 до 4 млн грн в залежності від формату, додає Ольга Шевченко. "Стільки ж може коштувати й відбудова вже існуючої EVA, якщо нанесені суттєві ушкодження", — каже вона. З початку цього року компанія відкрила 11 нових магазинів, а також відновила роботу деяких раніше зачинених торгових точок у містах Донецької області, Херсоні та інших. Після деокупації українських територій мережа планує відновлювати роботу й решти магазинів.

Цього року компанія планує добудовувати і автоматизовувати склади. Новий склад планується відкрити в Одесі – це великий проєкт, який не завершиться цього року. Окрім цього відкриється склад інтернет-магазину в розподільчому центрі компанії в Дніпрі.

EVA – найбільша в Україні мережа з продажу косметики і парфумерії, її частка в цьому сегменті складає 79%. В 2022 році товарообіг склав 15,7 млрд грн, що на 7% менше порівняно з попереднім роком. Середній чек за цей самий час зріс на 24%.