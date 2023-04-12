Как и где получить бездепозитный Форекс бонус? — обзор от Traders Union

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Большинство пользователей уверены, что для начала торговли на Форекс необходимо обязательно вкладывать собственные средства. Это не всегда так, ведь можно попробовать себя и в безрисковой торговле, использовав бездепозитный бонус Форекс, или "бездеп", как его называют между собой трейдеры.

Финансовые аналитики Traders Union рассказали, что такое бездепозитный бонус, как его получить и использовать с максимальной выгодой. Кроме того, эксперты выбрали пять брокеров, предоставляющих бездеп на самых выгодных условиях.

Что такое бездепозитный бонус на Форекс?

Бездепозитный бонус в мире Форекс — это возможность получить бонусные средства на торговый счет без необходимости внесения собственного капитала. Это предложение, как правило, используется для привлечения новых клиентов и позволяет им начать торговлю без риска потери своих средств.

Как это работает? Как только вы зарегистрируетесь на сайте брокера, который предоставляет бездепозитный бонус, вам будут начислены бонусные вознаграждения на торговый счет. Эти средства могут быть использованы для торговли на рынке Форекс. Обычно есть ограничения на размер бонуса и на минимальную/максимальную суммы сделок, которые можно совершить.

Лучшие брокеры с бездепозитным бонусом

Лучшими брокерами с бездепозитным бонусом в 2023 году по версии Traders Union стали:

RoboForex;

InstaForex;

FBS;

FreshForex;

Grand Capital.

Каждая из этих компаний является проверенным брокером, хорошо зарекомендовавшим себя на рынке.

Преимущества и недостатки бездепозитного бонуса

Бездепозитный бонус Форекс имеет массу преимуществ для трейдера, главные среди которых:

возможность начать торговлю без риска потери своих собственных средств;

получение опыта торговли на реальных рынках без необходимости внесения депозита;

шанс испытать торговую платформу брокера перед тем, как внести депозит;

возможность заработать реальные деньги на торговле с помощью бонусных средств.

Но есть и недостатки:

ограничения на сумму бонусных вознаграждений, минимальную и максимальную суммы сделок, которые можно совершить;

невозможность вывести бонусные средства до выполнения определенных условий, например, достижения определенного объема торговли;

бонус может быть ограничен по времени, поэтому необходимо следить за сроком его действия;

риск обмана со стороны недобросовестных брокеров, предлагающих бездепозитный бонус, чтобы привлечь новых клиентов.

Для получения бездепозитного бонуса, как правило, необходимо выполнить определенные условия, такие как верификация личности и подтверждение контактных данных.

В целом, бездепозитный бонус — это хороший способ начать торговлю на рынке Форекс без риска потери собственных средств. Но чтобы избежать риска мошенничества, для сотрудничества должны быть выбраны лучшие Форекс брокеры, в чем всегда готовы помочь финансовые аналитики Traders Union.