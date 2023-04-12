Як і де отримати бездепозитний Форекс бонус? — огляд від Traders Union

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Більшість користувачів впевнені, що для початку торгівлі на Форекс необхідно обов'язково вкладати власні кошти. Це не завжди так, адже можна спробувати себе і в безризиковій торгівлі, використавши бездепозитний бонус Форекс, або "бездеп", як його називають між собою трейдери.

Фінансові аналітики Traders Union розповіли, що таке бездепозитний бонус, як його отримати та використати з максимальною вигодою. Крім того, експерти обрали п'ять брокерів, які надають бездеп на найвигідніших умовах.

Що таке бездепозитний бонус на Форекс?

Бездепозитний бонус у світі Форекс — це можливість отримати бонусні кошти на торговий рахунок без необхідності внесення власного капіталу. Ця пропозиція, як правило, використовується для залучення нових клієнтів і дає їм змогу розпочати торгівлю без ризику втрати своїх коштів.

Як це працює? Щойно ви зареєструєтесь на сайті брокера, який надає бездепозитний бонус, вам будуть нараховані бонусні винагороди на торговий рахунок. Ці кошти можуть бути використані для торгівлі на ринку Форекс. Зазвичай є обмеження на розмір бонусу і на мінімальну/максимальну суми угод, які можна здійснити.

Найкращі брокери з бездепозитним бонусом

Найкращими брокерами з бездепозитним бонусом у 2023 році за версією Traders Union стали:

RoboForex;

InstaForex;

FBS;

FreshForex;

Grand Capital.

Кожна з цих компаній є перевіреним брокером, який добре зарекомендував себе на ринку.

Переваги та недоліки бездепозитного бонусу

Бездепозитний бонус Форекс має безліч переваг для трейдера, головні серед яких:

можливість розпочати торгівлю без ризику втрати власних коштів;

отримання досвіду торгівлі на реальних ринках без необхідності внесення депозиту;

шанс випробувати торгову платформу брокера перед тим, як зробити депозит;

можливість заробити реальні гроші на торгівлі за допомогою бонусних коштів.

Але є й недоліки:

обмеження на суму бонусних винагород, мінімальну та максимальну суми угод, які можна здійснити;

неможливість вивести бонусні кошти до виконання певних умов, наприклад, досягнення певного обсягу торгівлі;

бонус може бути обмежений у часі, тому необхідно стежити за терміном його дії;

ризик обману з боку недобросовісних брокерів, які пропонують бездепозитний бонус, щоб залучити нових клієнтів.

Для отримання бездепозитного бонусу зазвичай необхідно виконати певні умови, такі як верифікація особи та підтвердження контактних даних.

Загалом бездепозитний бонус — це хороший спосіб розпочати торгівлю на ринку Форекс без ризику втрати власних коштів. Але щоб уникнути ризику шахрайства, для співпраці повинні бути обрані найкращі Форекс брокери, у чому завжди готові допомогти фінансові аналітики Traders Union.