Проект от Pogodin Academy: как Академия знакомит украинцев с гештальт-терапией

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С начала полномасштабного вторжения украинцы столкнулись с большим количеством внутренних переживаний и чувством тревоги. Многих беспокоит синдром отложенной жизни, когда нет сил начать жить здесь и сейчас. Возникает вопрос – как вообще двигаться дальше? Где брать ту же жажду развития и иметь психологическую устойчивость переживать тяжелый этап?

Именно поэтому Pogodin Academy запустил очень полезный и актуальный проект, который стал поддержкой и опорой для многих. Академия практической психотерапии существует уже более 27 лет и имеет большой бэкграунд в сфере гештальт-терапии. Помогает людям узнать себя лучше и преодолеть многие внутренние проблемы.

О социальном проекте, его пользе и гештальт-терапии поговорили с Игорем Погодиным — гештальт-терапевтом и основателем Pogodin Academy.

Игорь, как у вас возникла идея создать благотворительный проект?

На самом деле, я уже давно имел эту идею, где-то 3 лет назад задумывался об этом. Хотелось делиться знанием и опытом, которым обладает Академия. Знакомить людей с гештальт-терапией и показывать, как она может изменять жизнь к лучшему.

Наша команда находила варианты реализации. Но потом началась пандемия, после войны. В начале полномасштабного вторжения мы очень сплотились и стали помочь украинцам, которые в этом нуждались. Более 200 терапевтов из команды Pogodin Academy работали с людьми на бесплатной основе.

Но чтобы наши специалисты все же получали вознаграждение за свой труд, было решено учреждать благотворительный проект — 3 бесплатных терапевтических сессии. Таким образом, терапевты смогли получать оплату от нас, а украинцы иметь необходимую помощь.

Расскажите, пожалуйста, об этом проекте поподробнее. В каком формате проходят эти 3 терапевтические сессии?

Все происходит в комфортном режиме онлайн абсолютно бесплатно для украинцев. Человек, желающий пройти эти 3 терапевтические сессии, заполняет небольшую форму и с ней связывается психотерапевт. Выбирается удобное для обоих время и начинается работа. Это индивидуальная терапия – когда вы общаетесь с терапевтом лицом к лицу.

С какими запросами можно обратиться к этому проекту? Например, поможет ли терапия овладеть тревожным состоянием?

Обращаться можно абсолютно по любым запросам. Ведь мы помогаем человеку осознать, что он может просто не замечать в своей жизни. То есть в терапию можно приходить с депрессией, тревогой или, например, семейными проблемами.

Да, мы не говорим, что за 3 сессии удастся полностью избавиться от всех проблем. Но уже человек получит определенные ориентиры и понимание, как и куда двигаться дальше. Будет осознавать, подходит ли ей гештальт-терапия и хочет ли она продолжать узнавать себя.

А если нет определенного запроса или вопросов? Просто хочется узнать больше о гештальт-терапии и ее действии, можно обращаться?

Если есть просто желание познакомиться с психотерапией, конечно, приходить в программу можно. Главное, чтобы присутствовало любопытство. К своей жизни и тому, как работает гештальт-терапия. Например, можно будет исследовать свои реакции в отношениях с окружающими людьми.

Итак, можно ли ожидать определенных результатов и положительных изменений после трех терапевтических сессий?

Иногда бывает, что даже одна сессия может полностью перевернуть сознание человека. Поскольку наш благотворительный проект длится уже определенное время, у нас есть отзывы от участников, которые прошли 3 терапевтические сессии. Многие говорят о том, что наша программа помогла им пересмотреть определенные ситуации и взгляды на них. Начать узнавать и понимать себя лучше.

То есть, 3 сессии помогут иметь другой взгляд на отношения в семье и с окружающими людьми. Приобрести новые ориентиры, смыслы и начать путь к изменениям.

Если вам интересно открыть гештальт-терапию и ее действие, будем рады видеть вас в нашем проекте!