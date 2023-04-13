Проєкт від Pogodin Academy: як Академія знайомить українців з гештальт-терапією

Related video

З початку повномасштабного вторгнення українці зіткнулися з великою кількістю внутрішніх переживань та відчуттям тривоги. Багато кого турбує синдром відкладеного життя, коли немає сил почати жити тут і зараз. Виникає питання — як взагалі рухатися далі? Де брати ту саму жагу до розвитку та мати психологічну стійкість переживати важкий етап?

Саме тому Pogodin Academy запустила дуже корисний та актуальний проєкт, який став підтримкою та опорою для багатьох. Академія практичної психотерапії існує вже понад 27 років та має дуже великий бекграунд у сфері гештальт-терапії. Допомагає людям пізнати себе краще та подолати багато внутрішніх проблем.

Про соціальний проєкт, його користь та гештальт-терапію поговорили з Ігорем Погодіним — гештальт-терапевтом та засновником Pogodin Academy.

Ігорю, як у вас виникла ідея створити благодійний проєкт?

На справді, я вже досить давно мав цю ідею, десь 3 років тому замислювався про це. Хотілося ділитися знання та досвідом, який має Академія. Знайомити людей з гештальт-терапією та показувати, як вона може змінювати життя на краще.

Наша команда шукала варіанти реалізації. Але потім розпочалася пандемія, після війна. На початку повномасштабного вторгнення ми дуже згуртувалися та почали допомогти українцям, які цього потребували. Понад 200 терапевтів з команди Pogodin Academy працювали з людьми на безплатній основі.

Але щоб наші фахівці все ж таки отримували винагороду за свою працю, було вирішено засновувати благодійний проєкт — 3 безплатні терапевтичні сесії. Таким чином терапевти змогли отримувати оплату від нас, а українці мати необхідну допомогу.

Розкажіть, будь ласка, про цей проєкт детальніше. У якому форматі проходять ці 3 терапевтичні сесії?

Все відбувається у комфортному режимі онлайн, абсолютно безплатно для українців. Людина, що бажає пройти ці 3 терапевтичні сесії, заповнює невелику форму та з нею зв'язується психотерапевт. Обирається зручний для обох час та власне розпочинається робота. Це індивідуальна терапія — коли ви спілкуєтеся з терапевтом віч-на-віч.

З якими запитами можна звернутися до цього проєкту? Наприклад, чи допоможе терапія опанувати тривожний стан?

Звертатися можна абсолютно з будь-якими запитами. Адже ми допомагаємо людині усвідомити те, що вона може просто не помічати у своєму житті. Тобто у терапію можна приходити з депресією, тривогою або, наприклад, сімейними проблемами.

Так, ми не говоримо, що за 3 сесії вдасться повністю позбутися від усіх проблем. Але вже людина отримає певні орієнтири та розуміння, як та куди рухатися далі. Буде усвідомлювати, чи підходить їй гештальт-терапія та, чи хоче вона продовжувати пізнавати себе.

А якщо немає певного запиту або питань? Просто хочеться дізнатися більше про гештальт-терапію та її дію, можна звертатися?

Якщо є просто бажання познайомитися з психотерапією, звичайно, приходити до програми можна. Головне, щоб була присутня цікавість. До свого життя та тому, як працює гештальт-терапія. Наприклад, можна буде дослідити свої реакції у відносинах з людьми, що оточують.

Отже, чи можна чекати на певні результати та позитивні зміни після трьох терапевтичних сесій?

Іноді буває так, що навіть одна сесія може повністю перевернути свідомість людини. Оскільки наш благодійний проєкт триває вже певний час, ми маємо відгуки від учасників, які пройшли 3 терапевтичні сесії. Багато хто говорить про те, що наша програма допомогла їм переглянути певні життєві ситуації та погляди на них. Розпочати пізнавати та розуміти себе краще.

Тобто 3 сесії допоможуть мати інший погляд на відносини у родині та з оточуючими людьми. Набути нових орієнтирів, сенсів та розпочати шлях до змін.

Якщо вам цікаво відкрити для себе гештальт-терапію та її дію, будемо раді бачити вас у нашому проєкті!