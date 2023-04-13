Traders Union обновили топ брокеров бинарных опционов. Какие компании в лидерах?

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Traders Union составил топ бинарных опционов — вошедшие в рейтинг компании обладают безупречной репутацией и получили кредит доверия трейдеров. Бинарные опционы — самый быстрый, но одновременно и самый рискованный способ заработать на финансовом рынке. Все, что нужно трейдерам — выбрать надежного бинарного брокера и внести депозит, а затем выбрать тип актива, на который будет делаться ставка.

Лучшие брокеры бинарных опционов по версии Traders Union

В рейтинге представлено 20 компаний, каждая из них заслуженно занимает свое место. Составляя этот топ, эксперты TU провели детальное исследование. Изучались такие факторы, как "возраст" брокера, его опыт на рынке, репутация в сообществе и наличие регулирования. Учитывалось, насколько выгодные торговые условия, качество клиентского сервиса и многое другое. Фаворитами финансовых аналитиков стали следующие компании:

IQCent — привлекает клиентов низкими комиссиями, предоставляет возможность депозита и вывода средств в криптовалюте, запрашивает минимальный депозит всего $10 и использует инновационные технологии, делающие бинарный трейдинг максимально комфортным.

Videforex — дает при выигрышных сделках выплаты, выше среднестатистических — до 95%. К преимуществам относится быстрый вывод средств, щедрые бонусы и акционные программы для клиентов.

Raceoption — гарантирует индивидуальный подход к каждому трейдеру, дружественный для новичков. Предоставляет обучение и квалифицированную поддержку, а также широкий выбор активов для торговли.

QUOTEX — брокер бинарных опционов, также предлагает CFD на акции, криптовалюты, Форекс. Преимуществами QUOTEX являются минимальный депозит всего $10, возможность использования автотрейдинга, быстрый вывод средств, широкий выбор активов и высокий уровень защиты клиентских средств.

PocketOption — предоставляет удобную, интуитивно понятную платформу для трейдинга, всегда в доступе есть бесплатное обучение и аналитика. Для брокера характерны высокая скорость исполнения сделок, различные бонусы и акции для клиентов.

Главные правила торговли на бинарных опционах

Помимо рейтинга лучших бинарных брокеров, финансовые аналитики TU дали три главных совета тем, кто собирается торговать на бинарных опционах:

Делать ставки с "холодной головой", не впадая в эмоциональные крайности. Не должно быть ни эйфории от получения крупной суммы, ни депрессии от проигрыша. Использовать в торговле бинарными опционами только ту сумму, которую трейдер может позволить себе потерять. Ни в коем случае не торговать с долговой нагрузкой. Перед началом реальных ставок на бинарные опционы, потренироваться на демо-счете, чтобы понять, как это работает и протестировать функционал брокера.

Понимая все риски и заручившись профессиональной поддержкой TU, каждый трейдер сможет сделать торговлю с бинарным брокером менее рискованной.