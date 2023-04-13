Traders Union оновили топ брокерів бінарних опціонів. Які компанії у лідерах?

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Traders Union склав топ бінарних опціонів — компанії, що увійшли до рейтингу, мають бездоганну репутацію і отримали кредит довіри трейдерів. Бінарні опціони — найшвидший, але водночас і ризикований спосіб заробити на фінансовому ринку. Все, що потрібно трейдерам — вибрати надійного бінарного брокера і внести депозит, а потім вибрати тип активу, на який робитиметься ставка.

Кращі брокери бінарних опціонів за версією Traders Union

У рейтингу представлено 20 компаній, кожна з них заслужено займає своє місце. Складаючи цей топ, експерти TU провели детальне дослідження. Вивчалися такі чинники, як "вік" брокера, його досвід на ринку, репутація у співтоваристві та наявність регулювання. Враховувалося, наскільки вигідні торгові умови, якість клієнтського сервісу та багато іншого. Фаворитами фінансових аналітиків стали такі компанії:

IQCent — приваблює клієнтів низькими комісіями, надає можливість депозиту та виведення коштів у криптовалюті, просить мінімальний депозит лише $10 та використовує інноваційні технології, які роблять бінарний трейдинг максимально комфортним.

Videforex — дає при виграшних угодах виплати, вищі за середньостатистичні — до 95%. До переваг належить швидке виведення коштів, щедрі бонуси та акційні програми для клієнтів.

Raceoption гарантує індивідуальний підхід до кожного трейдера, дружній для новачків. Надає навчання та кваліфіковану підтримку, а також широкий вибір активів для торгівлі.

QUOTEX — брокер бінарних опціонів, також пропонує CFD на акції, криптовалюти, Форекс. Перевагами QUOTEX є мінімальний депозит лише $10, можливість використання автотрейдингу, швидке виведення коштів, широкий вибір активів та високий рівень захисту клієнтських коштів.

PocketOption — Надає зручну, інтуїтивно зрозумілу платформу для трейдингу, завжди в доступі є безкоштовне навчання та аналітика. Для брокера характерні висока швидкість виконання угод, різноманітні бонуси та акції для клієнтів.

Головні правила торгівлі на бінарних опціонах

Крім рейтингу найкращих бінарних брокерів, фінансові аналітики TU дали три головні поради тим, хто збирається торгувати на бінарних опціонах:

Робити ставки з "холодною головою", не впадаючи у емоційні крайнощі. Не повинно бути ні ейфорії від великої суми, ні депресії від програшу. Використовувати у торгівлі бінарними опціонами лише ту суму, яку трейдер може дозволити собі втратити. У жодному разі не торгувати з борговим навантаженням. Перед початком реальних ставок на бінарні опціони потренуватися на демо-рахунку, щоб зрозуміти, як це працює і протестувати функціонал брокера.

Розуміючи всі ризики та заручившись професійною підтримкою TU, кожен трейдер зможе зробити торгівлю з бінарним брокером менш ризикованою.