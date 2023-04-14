Определены лучшие криптобиржи в Украине 2023 по версии TU

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Traders Union определили лучшие криптобиржи в Украине и опубликовали рейтинг компаний, которые уже заслужили доверие клиентов.

Рост популярности криптовалют в мире в целом и в Украине в частности актуализирует для трейдеров вопрос по выбору криптобиржи. Это платформа для хранения, обмена и купли-продажи цифровых активов. Прежде чем доверить свои средства бирже, следует убедиться в ее благонадежности, сверяясь с авторитетными источниками, а также опираясь на свой собственный опыт и отзывы других пользователей.

Лидеры рейтинга криптобирж в Украине по версии TU

Лучшими криптобиржами, предоставляющими свои услуги в Украине в 2023 году, стали:

ByBit. Помимо 107 торгуемых криптовалют, биржа предлагает много деривативов, выгодную реферальную программу и леверидж до 1:100. Созданы возможности для гибких инвестиционных решений и пассивного заработка.

Binance. Крупнейшая биржа в мире предоставляет свои услуги и на территории Украины. Бинанс поддерживает 411 криптовалют и предлагает низкие комиссии за счет высокой ликвидности. Есть конвертация без комиссий и Р2Р-обмен.

Kraken. Биржа славится хорошо продуманным, простым и интуитивно-понятным интерфейсом, с которым разберется даже новичок. Тут позаботились про большое количество поддерживаемых платежных систем, ввод и вывод средств без задержек. Доступны торговля индексами и внебиржевая торговля, поддерживается 100+ криптовалют.

EXMO. Компания гарантирует быструю покупку криптовалюты и оперативное пополнение счета/вывод средств без промедлений. Терминал с удобным интерфейсом, уникальное предложение по кешбэку с торговых комиссий.

Huobi. Поддерживает 359 криптовалют и широкий выбор деривативов. Новичкам понравятся обучающие гайды, инвесторы найдут для себя множество выгодных программ для пассивного заработка. У криптобиржи есть собственный торговый бот.

С полным рейтингом криптобирж, их сравнением и досье вы можете ознакомиться на официальном сайте Traders Union.

Как выбрать надежную криптобиржу? Советы от TU

Финансовые аналитики TU подчеркивают, что перед выбором биржи криптовалют трейдеру необходимо не только свериться с авторитетным рейтингом, но и определиться с индивидуальными потребностями и целями. Эксперты также привели некоторые факторы, на которые стоит обратить внимание при выборе биржи:

Репутация и отзывы. Нужно искать криптобиржу с хорошей репутацией, которая давно работает на рынке и имеет положительные отзывы пользователей.

Технологии и методы обеспечения безопасности. Криптобиржа должна иметь высокий уровень безопасности, чтобы защитить пользователей от кибератак и мошенничества. Одни платформы имеют двухфакторную аутентификацию, а другие — используют холодные кошельки, чтобы защитить средства пользователей.

Объем торгов: Биржа с высоким торговым оборотом может обеспечить лучшие цены на криптовалюты и более высокую ликвидность.

Доступность: Криптобиржа должна быть доступна для пользователей из разных стран и предоставлять мультиязычную поддержку.

Юзабилити. Важно, чтобы биржа имела интуитивно-понятный интерфейс и хороший функционал.

Traders Union также опубликовали рейтинг криптовалютных бирж на основании отзывов пользователей из различных стран мира. Эксперты провели их сравнение и подготовили обзор каждой из топ-компаний. Обратите внимание, что данный список регулярно обновляется, предоставляя трейдерам актуальную информацию для принятия аргументированных решений.