Визначено найкращі криптобіржі в Україні 2023 за версією TU

Related video

Traders Union визначили найкращі криптобіржі в Україні та опублікували рейтинг компаній, які вже заслужили довіру клієнтів.

Зростання популярності криптовалют у світі загалом та в Україні зокрема актуалізує для трейдерів питання щодо вибору криптобіржі. Це платформа для зберігання, обміну та купівлі-продажу цифрових активів. Перш ніж довірити свої кошти біржі, слід переконатися в її благонадійності, звіряючись з авторитетними джерелами, а також спираючись на свій власний досвід та відгуки інших користувачів.

Лідери рейтингу криптобірж в Україні за версією TU

Найкращими криптобіржами, що надають свої послуги в Україні у 2023 році, стали:

ByBit. Крім 107 торговельних криптовалют, біржа пропонує багато деривативів, вигідну реферальну програму та леверидж до 1:100. Створено можливості для гнучких інвестиційних рішень та пасивного заробітку.

Binance. Найбільша біржа у світі надає свої послуги на території України. Бінанс підтримує 411 криптовалют та пропонує низькі комісії за рахунок високої ліквідності. Є конвертація без комісій та Р2Р-обмін.

Kraken. Біржа славиться добре продуманим, простим та інтуїтивно-зрозумілим інтерфейсом, з яким розбереться навіть новачок. Тут подбали про велику кількість підтримуваних платіжних систем, введення і виведення коштів без затримок. Доступні торгівля індексами і позабіржова торгівля, підтримується 100+ криптовалют.

EXMO. Компанія гарантує швидку купівлю криптовалюти й оперативне поповнення рахунку/виведення коштів без зволікань. Термінал зі зручним інтерфейсом, унікальна пропозиція щодо кешбеку з торгових комісій.

Huobi. Підтримує 359 криптовалют та широкий вибір деривативів. Початківцям сподобаються навчальні гайди, інвестори знайдуть собі безліч вигідних програм для пасивного заробітку. Криптобіржа має власний торговий бот.

З повним рейтингом криптобірж, їх порівнянням і досьє ви можете ознайомитись на офіційному сайті Traders Union.

Як вибрати надійну криптобіржу? Поради від TU

Фінансові аналітики TU наголошують, що перед вибором біржі криптовалют трейдеру необхідно не тільки звіритися з авторитетним рейтингом, але й визначитися з індивідуальними потребами та цілями. Експерти також навели деякі фактори, на які варто звернути увагу при виборі біржі:

Репутація та відгуки. Потрібно шукати криптобіржу з гарною репутацією, яка давно працює на ринку та має позитивні відгуки користувачів.

Технології та методи забезпечення безпеки. Криптобіржа повинна мати високий рівень безпеки, щоб захистити користувачів від кібератак та шахрайства. Одні платформи мають двофакторну автентифікацію, а інші використовують холодні гаманці, щоб захистити кошти користувачів.

Обсяг торгів: Біржа з високим торговельним оборотом може забезпечити кращі ціни на криптовалюти та вищу ліквідність.

Доступність: Криптобіржа має бути доступна для користувачів з різних країн та надавати багатомовну підтримку.

Юзабіліті. Важливо, щоб біржа мала інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс та гарний функціонал.

Traders Union також опублікували рейтинг криптовалютних бірж на підставі відгуків користувачів із різних країн світу. Експерти провели їх порівняння та підготували огляд кожної з топкомпаній. Зверніть увагу, що цей список регулярно оновлюється, надаючи трейдерам актуальну інформацію для прийняття аргументованих рішень.