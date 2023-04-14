Визначено найкращі криптобіржі в Україні 2023 за версією TU
Traders Union визначили найкращі криптобіржі в Україні та опублікували рейтинг компаній, які вже заслужили довіру клієнтів.
Зростання популярності криптовалют у світі загалом та в Україні зокрема актуалізує для трейдерів питання щодо вибору криптобіржі. Це платформа для зберігання, обміну та купівлі-продажу цифрових активів. Перш ніж довірити свої кошти біржі, слід переконатися в її благонадійності, звіряючись з авторитетними джерелами, а також спираючись на свій власний досвід та відгуки інших користувачів.
Лідери рейтингу криптобірж в Україні за версією TU
Найкращими криптобіржами, що надають свої послуги в Україні у 2023 році, стали:
- ByBit. Крім 107 торговельних криптовалют, біржа пропонує багато деривативів, вигідну реферальну програму та леверидж до 1:100. Створено можливості для гнучких інвестиційних рішень та пасивного заробітку.
- Binance. Найбільша біржа у світі надає свої послуги на території України. Бінанс підтримує 411 криптовалют та пропонує низькі комісії за рахунок високої ліквідності. Є конвертація без комісій та Р2Р-обмін.
- Kraken. Біржа славиться добре продуманим, простим та інтуїтивно-зрозумілим інтерфейсом, з яким розбереться навіть новачок. Тут подбали про велику кількість підтримуваних платіжних систем, введення і виведення коштів без затримок. Доступні торгівля індексами і позабіржова торгівля, підтримується 100+ криптовалют.
- EXMO. Компанія гарантує швидку купівлю криптовалюти й оперативне поповнення рахунку/виведення коштів без зволікань. Термінал зі зручним інтерфейсом, унікальна пропозиція щодо кешбеку з торгових комісій.
- Huobi. Підтримує 359 криптовалют та широкий вибір деривативів. Початківцям сподобаються навчальні гайди, інвестори знайдуть собі безліч вигідних програм для пасивного заробітку. Криптобіржа має власний торговий бот.
З повним рейтингом криптобірж, їх порівнянням і досьє ви можете ознайомитись на офіційному сайті Traders Union.
Як вибрати надійну криптобіржу? Поради від TU
Фінансові аналітики TU наголошують, що перед вибором біржі криптовалют трейдеру необхідно не тільки звіритися з авторитетним рейтингом, але й визначитися з індивідуальними потребами та цілями. Експерти також навели деякі фактори, на які варто звернути увагу при виборі біржі:
- Репутація та відгуки. Потрібно шукати криптобіржу з гарною репутацією, яка давно працює на ринку та має позитивні відгуки користувачів.
- Технології та методи забезпечення безпеки. Криптобіржа повинна мати високий рівень безпеки, щоб захистити користувачів від кібератак та шахрайства. Одні платформи мають двофакторну автентифікацію, а інші використовують холодні гаманці, щоб захистити кошти користувачів.
- Обсяг торгів: Біржа з високим торговельним оборотом може забезпечити кращі ціни на криптовалюти та вищу ліквідність.
- Доступність: Криптобіржа має бути доступна для користувачів з різних країн та надавати багатомовну підтримку.
- Юзабіліті. Важливо, щоб біржа мала інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс та гарний функціонал.
Traders Union також опублікували рейтинг криптовалютних бірж на підставі відгуків користувачів із різних країн світу. Експерти провели їх порівняння та підготували огляд кожної з топкомпаній. Зверніть увагу, що цей список регулярно оновлюється, надаючи трейдерам актуальну інформацію для прийняття аргументованих рішень.