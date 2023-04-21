Украина сохраняет шансы на экстрадицию миллиардера Жеваго из-за его действий, - СМИ

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Украинский миллиардер Константин Жеваго, который подозревается в растрате денег банка "Финансы и кредит" и сейчас находится под следствием во Франции, нарушил обязательства и не проживает по адресу, определенному судом города Шамбери. Это может помочь Украине добиться его экстрадиции в будущем. Об этом пишут "Факты".

Напомним, 30 марта 2023 года французский суд отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции Жеваго. Свою позицию суд аргументировал не политическими мотивами, как на этом настаивала защита олигарха, а войной Украине, из-за которой подозреваемому нельзя гарантировать безопасность.

Такая формулировка, а также нарушение самим Жеваго постановления суда относительно места жительства во Франции усиливают позицию украинского правосудия в этом процессе, а самому Жеваго могут грозить усилением меры пресечения на содержание под стражей. Потому что, говорится в тексте, гражданин Украины, который заявляет о политическом преследовании на родине, якобы умудряется нарушать законы уже в новой стране своего временно вынужденного пребывания.

"Поэтому радоваться господину Жеваго еще рановато. В то же время соблюдать требования французского суда, возможно, уже и поздно. Украина в свою очередь подала апелляционную жалобу на решение французского суда — это означает, что история с экстрадицией отнюдь не завершена, а суд не снимал никакие обязательства с Жеваго — как бы не хотелось об этом думать самому опальному олигарху из Украины", — пишут журналисты.

Как сообщалось ранее, 27 сентября 2019 года Жеваго сообщили о подозрении в рамках расследования уголовного производства о растрате $113 млн средств банка "Финансы и кредит". В июле 2021 года Жеваго был объявлен в международный розыск Интерпола.

27 декабря 2022 года полиция Франции задержала Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель. Суд в Шамбери по представлению ГБР вынес решение об экстрадиционном аресте Жеваго.

Миллиардер в суде заявил, что дело против него является политическим. Жеваго предложил внести залог в миллион евро, а также другие гарантии. Суд предоставил ему такую возможность.