Україна зберігає шанси на екстрадицію мільярдера Жеваго через його дії, — ЗМІ

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Український мільярдер Костянтин Жеваго, який підозрюється у розтраті грошей банку "Фінанси та кредит" і нині перебуває під слідством у Франції, порушив зобов'язання і не проживає за адресою, визначеною судом міста Шамбері. Це може допомогти Україні добитися його екстрадиції у майбутньому. Про це пишуть "Факти".

Нагадаємо, 30 березня 2023 року французький суд відхилив запит української сторони щодо екстрадиції Жеваго. Свою позицію суд аргументував не політичними мотивами, як на цьому наполягав захист олігарха, а війною Україні, через яку підозрюваному не можна гарантувати безпеку.

Таке формулювання, а також порушення самим Жеваго ухвали суду щодо місця проживання у Франції підсилюють позицію українського правосуддя у цьому процесі, а самому Жеваго можуть загрожувати посиленням запобіжного заходу на тримання під вартою. Тому що, йдеться у тексті, громадянин України, який заявляє про політичне переслідування на батьківщині, нібито примудряється порушувати закони вже у новій країні свого тимчасово вимушеного перебування.

"Тож радіти пану Жеваго ще ранувато. Водночас дотримуватися вимог французького суду, можливо, уже і пізно. Україна зі свого боку подала апеляційну скаргу на рішення французького суду — це означає, що історія з екстрадицією аж ніяк не завершена, а суд не знімав жодні зобов'язання із Жеваго — як би не хотілося про це думати самому опальному олігарху з України", — пишуть журналісти.

Як повідомлялося раніше, 27 вересня 2019 року Жеваго повідомили про підозру у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату $ 113 млн коштів банку "Фінанси та кредит". В липні 2021 року Жеваго було оголошено у міжнародний розшук Інтерполу.

27 грудня 2022 року поліція Франції затримала Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель. Суд у Шамбері за поданням ДБР виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.

Мільярдер у суді заявив, що справа проти нього є політичною. Жеваго запропонував внести заставу в мільйон євро, а також інші гарантії. Суд надав йому таку можливість.