Для обеспечения лучшего эффекта в энергетиках требуется сахар в составе, — исследование

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Энергетики, содержащие заменители сахара, не обеспечивают длительного и быстрого эффекта бодрости и восстановления сил по сравнению с энергетиками, содержащими сахар. Об этом говорится в исследовании ученых, передают "Украинские новости".

Обычно, утверждается в материале, в состав энергетических напитков входят две ключевые составляющие: кофеин и таурин, обеспечивающие улучшение физических, умственных способностей и восстановление сил. Быстрый эффект максимальной бодрости достигается за счет комбинации всех составляющих напитка. Но для мощного и быстрого эффекта требуется и третий компонент – сахар. Как отмечает издание, именно такое сочетание согласно выводам ученых, дает полноценный эффект бодрости и концентрации внимания после употребления энергетического напитка.

Ученые опровергают, что энергетические напитки без сахара более эффективны. По их мнению, употребление кофеина без сахара будет иметь слабый и непродолжительный эффект. Особенно опасно это для украинских военных, которые, используя энергетик, рассчитывают на длительный тонизирующий эффект.

На это обратила внимание известная блогер Любовь Бойко.

"Я напрямую общаюсь с военными и волонтерю для них, поэтому запрос "чего-то сладенького" слышу довольно часто, как и кофе, энергетические напитки. Это энергия и бодрость, которые жизненно необходимы ребятам на фронте. Но, пообщавшись со знакомым, специалистом по пищевым технологиям, обратила внимание на энергетические напитки с низким содержанием сахара или его заменителем. Важно понимать, что эти напитки дают сильный эффект бодрости и концентрации внимания только при сочетании сахара и кофеина! В противном случае, когда сахар занижен или с фруктозой как заменителем, и производитель заявляет о тех же сильных энергетических свойствах – это безответственный маркетинг", — написала Любовь Бойко.

Следовательно, не все энергетики дают одинаковый эффект. К сожалению, те напитки, которые предлагают пониженное содержание сахара или фруктозы могут не давать обещанного эффекта бодрости.