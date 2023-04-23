Для забезпечення кращого ефекту в енергетиках потрібен цукор у складі, - дослідження

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Енергетики, які містять замінники цукру, не забезпечують тривалого та швидкого ефекту бадьорості та відновлення сил в порівнянні з енергетиками з цукром. Про це йдеться у дослідженні вчених, передають "Українські новини".

Зазвичай, стверджується в матеріалі, до складу енергетичних напоїв входять два ключові складники: кофеїн та таурин, які забезпечують покращення фізичних, розумових здібностей та відновленню сил. Швидкий ефект максимальної бадьорості досягається саме за рахунок комбінації всіх складників напою. Але для потужного і швидкого ефекту потрібен і третій компонент – цукор. Саме таке поєднання, згідно з висновками вчених, дає повноцінний ефект бадьорості і концентрації уваги після вживання енергетичного напою.

Вчені спростовують, що енергетичні напої без цукру є ефективнішими. На їхню думку, вживання кофеїну без цукру матиме слабкий та нетривалий ефект. Особливо небезпечно це для українських військових, які, вживаючи енергетик, розраховують на тривалий тонізуючий ефект.

На це звернула увагу відома блогерка Любов Бойко.

"Я напряму спілкуюсь з військовими і волонтерю для них, тож запит "чогось солоденького" чула доволі часто, туди ж і кава, енергетичні напої. Це енергія і бадьорість, які життєво необхідні хлопцям на фронті. Але, поспілкувавшись зі знайомим, фахівцем з харчових технологій, звернула увагу на енергетичні напої з низьким вмістом цукру чи його замінником. Важливо розуміти, що ці напої дають сильний ефект бадьорості і концентрації уваги тільки у випадку поєднання цукру і кофеїну! В інакшому випадку, коли цукор занижений або з фруктозою як замінником, і виробник заявляє про ті ж самі сильні енергетичні властивості – це безвідповідальний маркетинг", — написала Любов Бойко.

Отже, не всі енергетики дають однаковий ефект. На жаль, ті напої, які пропонують знижений вміст цукру або фруктозу, можуть не давати обіцяного ефекту бадьорості.