Технологии геймерских ноутов — что улучшает игровой процесс

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Бренд HP презентовал недорогую линейку ноутбуков Victus. Ее особенность — встроенный графический адаптер GeForce RTX 4070 при стоимости от $1050. Покупателям предложено два варианта модификации — с процессором Intel Core i7-13700X или на основе чипа AMD Ryzen 7 7840HS. Выглядят ноутбуки стильно, оснащены крутыми функциями. Рассмотрим, какие технологии производители применяют в современных геймерских ноутах.

Клавиатура и дисплей: актуальные решения

Клавиатура — основной инструмент геймера. С помощью клавиш игроки управляют персонажами. "Горячие" кнопки обычно выделяют другим цветом. В геймерских лэптопах применяют такие технологии:

Подсветка. Они играет роль в дизайне устройства и комфорте при ночных сессиях. Клавиатура с подсветкой выглядит необычно, а при плохом освещении лучше видно кнопки.

Защита от воды. Если на периферию попадет жидкость, она не сломается. Благодаря этому можно не бояться, что случайно прольете кофе или чай на устройство.

Иногда игровые сессии длятся более 3 часов. Дисплей не должен негативно влиять на глаза пользователя. Чтобы добиться этого, производители используют технологию, нивелирующую синее излучение экрана. Глаза не перенапрягаются, а зрение не портится.

Популярны ноутбуки для гейминга с антибликовым покрытием. Они не отражают солнечные лучи, свет лампы. Блики не отвлекают от процесса, благодаря этому игрок сосредоточен.

Видео и аудио: максимальное погружение

От качества изображения и звука зависят комфорт пользователя и удовольствие от сессии. Популярные технологии в геймерских лэптопах:

Dolby Vision. Это комплекс решений для динамичной графики. Благодаря этой технологии картинка выглядит максимально реалистично и ярко.

Частота обновления экрана от 120 Гц. Она обеспечивает плавную смену кадров. Обновление сцены незаметно человеческому глазу, поэтому видео воспроизводится плавно. Когда нет резких переходов, легко разглядеть малейшие изменения геймплея.

Dolby Atmos. В шутерах и других играх важную роль играют звуковые спецэффекты. Технология Dolby Atmos позволяет воспроизводить аудио объемно и пространственно.

Помните, что качество видео зависит от настроек графики. Чтобы играть на максимальных, стоит приобрести ноутбук с мощным видеочипом.

Микрофон и беспроводные технологии

При геймплее в команде участники общаются между собой. Для эффективной коммуникации между игроками производители применяют такие "фишки":

микрофон с высокой чувствительностью;

шумоподавление.

Благодаря чувствительному микрофону собеседники будут четко слышать каждое слово. Шумоподавление — must have, ведь посторонние звуки могут отвлекать от процесса.

Для комфортного гейминга должно быть стабильное соединение с интернетом. Если в конструкции ноута не предусмотрен порт для кабеля, производители компенсируют это мощным модулем Wi-Fi. Кроме этого, они устанавливают чипы Bluetooth. Беспроводная технология удобна для:

передачи файлов со сторонних устройств;

подключения TWS-гарнитуры и другой периферии.

Технологичные лэптопы — это максимум удобства во время игровой сессии. К ним легко подсоединить разные гаджеты, на крутых дисплеях комфортно воспринимать геймплей. Функциональные ноутбуки необязательно дорогие. Можно найти бюджетные модели с топовыми начинкой и возможностями. Если хотите сравнить предложения мировых производителей, рекомендуем посетить сайт Comfy.ua.