Технології геймерських ноутів — що покращує ігровий процес

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Бренд HP презентував недорогу лінійку ноутбуків Victus. Її особливість — вбудований графічний адаптер GeForce RTX 4070 за вартістю від $1050. Покупцям запропоновано два варіанти модифікації – з процесором Intel Core i7-13700X або на основі чіпа AMD Ryzen 7 7840HS. Виглядають ноутбуки стильно, оснащені крутими функціями. Розглянемо, які технології виробники використовують у сучасних геймерських ноутах.

Клавіатура та дисплей: актуальні рішення

Клавіатура – основний інструмент геймера. За допомогою кнопок гравці керують персонажами. "Гарячі" кнопки зазвичай виділяють іншим кольором. У геймерських лептопах застосовують такі технології:

Підсвічування. Вони відіграють роль у дизайні пристрою та комфорті при нічних сесіях. Клавіатура з підсвічуванням виглядає незвично, а при поганому освітленні краще видно кнопки.

Захист від води. Якщо на периферію потрапить рідина, вона зламається. Завдяки цьому можна не боятися, що випадково проллєте каву чи чай на пристрій.

Іноді ігрові сесії тривають понад 3 години. Дисплей не повинен негативно впливати на очі користувача. Щоб досягти цього, виробники використовують технологію, що нівелює синє випромінювання екрану. Очі не перенапружуються, а зір не псується.

Популярні ноутбуки для геймінгу з покриттям антивідблиску. Вони не відбивають сонячного проміння, світло лампи. Відблиски не відволікають від процесу, завдяки цьому гравець зосереджений.

Відео та аудіо: максимальне занурення

Від якості зображення та звуку залежать комфорт користувача та задоволення від сесії. Популярні технології в геймерських лептопах:

Dolby Vision. Це комплекс рішень для динамічної графіки. Завдяки цій технології картинка виглядає максимально реалістично та яскраво.

Частота поновлення екрана від 120 Гц. Вона забезпечує плавну зміну кадрів. Оновлення сцени непомітне для людського ока, тому відео відтворюється плавно. Коли немає різких переходів, то легко розглянути найменші зміни геймплею.

Dolby Atmos. У шутерах та інших іграх важливе значення мають звукові спецефекти. Технологія Dolby Atmos дозволяє відтворювати аудіо об'ємно та просторово.

Пам'ятайте, що якість відео залежить від параметрів графіки. Щоб грати на максимальних, варто придбати ноутбук із потужним відеочіпом.

Мікрофон та бездротові технології

При геймплей у команді учасники спілкуються між собою. Для ефективної комунікації між гравцями виробники застосовують такі "фішки":

мікрофон із високою чутливістю;

шумозаглушення.

Завдяки чутливому мікрофону співрозмовники будуть чітко чути кожне слово. Шумопридушення — must have, адже сторонні звуки можуть відволікати від процесу.

Для комфортного геймінгу має бути стабільне з'єднання з Інтернетом. Якщо у конструкції ноута не передбачений порт для кабелю, виробники компенсують це потужним Wi-Fi модулем. Крім того, вони встановлюють чіпи Bluetooth. Бездротова технологія зручна для:

передачі файлів із сторонніх пристроїв;

підключення TWS-гарнітури та іншої периферії.

Технологічні лептопи – це максимум зручності під час ігрової сесії. До них легко приєднати різні гаджети, на крутих дисплеях комфортно сприймати геймплей. Функціональні ноутбуки необов'язково дорогі. Можна знайти бюджетні моделі з топовими начинками та можливостями. Якщо бажаєте порівняти пропозиції світових виробників, рекомендуємо відвідати сайт Comfy.ua.