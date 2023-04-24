Многообещающие новинки: топ-3 свежих смартфона среднего класса

По данным портала сравнения цен E-Katalog, за первые три месяца 2023 года на украинском рынке дебютировали уже более 30 новых смартфонов. Мы познакомим вас с самыми интересными из них.

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Poco X5

Смартфон Poco X5 оборудован крупноформатным 6,67-дюймовым AMOLED дисплеем (2400 x 1080 p) с поддержкой HDR10 и функции Always On Display. Стопроцентный охват цветового пространства DCI-P3 обеспечивает роскошную цветопередачу, а повышенная до 120 Гц частота обновления — плавную и гладкую картинку. Смартфон работает под управлением производительного чипа Snapdragon 695 5G (8 ядер, 2.2 Ггц), имеет 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти плюс гибридный слот под SIM2/microSD (до 1 ТБ). Камер у Poco X5 три (48 + 8 + 2 Мп) плюс фронталка на 13 Мп. Смартфон может похвастать емкой батарейкой (5 000 мАч), сканером отпечатка, ИК-портом, поддержкой NFC и сетей 5G.

По данным E-Katalog, купить телефон Poco X5 в версии на 6/128 ГБ можно по цене от 8 300 до 10 700 грн в зависимости от интернет-магазина. Модификация на 8/256 ГБ продается по цене от 10 000 до 11 800 грн.

Samsung Galaxy M14

Представитель бюджетной M-линейки Samsung, созданный с упором на автономность: аккумулятор на 6 000 мАч обеспечит до трех суток работы на одном заряде. Galaxy M14 получил 6,6-дюймовый дисплей с разрешением 2400 x 1080 р и частотой обновления 90 Гц, построенный на матрице PLS. Аппаратная часть представлена 8-ядерным чипом Exynos 1330 (2 ГГц), графикой ARM Mali G68 MP2, 4 ГБ оперативки и 6/128 ГБ постоянной памяти. Работает девайс на свежей версии Android 13 с фирменным интерфейсом One UI 5. Есть слот для microSD (до 1 ТБ), чип бесконтактных платежей NFC, сканер отпечатка и, о чудо, мини-джек для наушников. Тройная камера (50 + 2 + 2 Мп) и фронталка на 13 Мп обеспечат яркие и качественные снимки.

Цена в интернете — от 7 500 до 9 500 грн.

Blackview BV9200

Отличный смартфон для экстремальных условий эксплуатации. Во-первых, он защищен от пыли и влаги по наивысшему стандарту IP69 (выдерживает до 30 минут под водой и прямые струи кипятка под давлением). Во-вторых, прочный прорезиненный корпус позволяет бить, царапать и ронять Blackview с высоты до 2 м. В-третьих, смартфон отлично выдерживает отрицательные температуры и имеет даже специальный режим для работы в перчатках. И, что не менее важно, при всех своих защитных фишках BV9200 — это вовсе не "кирпич", а весьма технологичное и производительное устройство. 6,6-дюймовый Full HD+ дисплей с частотой 120 Гц и сертификацией TÜV Rheinland Low Blue Light, тройная камера (50 + 8 + 0.3 Мп), чип Helio G96 и 8/256 ГБ памяти, сканер пальца, встроенный барометр, чип NFC, поддержка быстрой и беспроводной зарядки позволяют ему соответствовать требованиям самых притязательных пользователей.

Цена в интернете — от 9 800 до 11 600 грн.

Примечание: цены актуальны по состоянию на апрель 2023 года, использованы данные ek.ua.