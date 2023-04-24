Багатообіцяючі новинки: топ 3 свіжих смартфони середнього класу

За даними порталу порівняння цін E-Katalog, за перші три місяці 2023 року на українському ринку дебютували вже понад 30 нових смартфонів. Ми познайомимо вас із найцікавішими з них.

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Poco X5

Смартфон Poco X5 обладнаний великоформатним 6,67-дюймовим AMOLED дисплеєм (2400 x 1080 p) з підтримкою HDR10 і функції Always On Display. Стовідсоткове охоплення колірного простору DCI-P3 забезпечує розкішну передачу кольору, а підвищена до 120 Гц частота оновлення — плавну і гладку картинку. Смартфон працює під управлінням продуктивного чипа Snapdragon 695 5G (8 ядер, 2.2 Ггц), має 6/8 ГБ ОЗП і 128/256 ГБ пам'яті плюс гібридний слот під SIM2/microSD (до 1 ТБ). Камер у Poco X5 три (48 + 8 + 2 Мп) плюс фронталка на 13 Мп. Смартфон може похвалитися ємною батареєю (5 000 мАгод), сканером відбитка, ІЧ-портом, підтримкою NFC і мереж 5G.

За даними E-Katalog, купити телефон Poco X5 у версії на 6/128 ГБ можна за ціною від 8 300 до 10 700 грн залежно від інтернет-магазину. Модифікація на 8/256 ГБ продається за ціною від 10 000 до 11 800 грн.

Samsung Galaxy M14

Представник бюджетної M-лінійки Samsung, створений з упором на автономність: акумулятор на 6 000 мАг забезпечить до трьох діб роботи на одному заряді. Galaxy M14 отримав 6,6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2400 x 1080 р і частотою оновлення 90 Гц, побудований на матриці PLS. Апаратна частина представлена 8-ядерним чипом Exynos 1330 (2 ГГц), графікою ARM Mali G68 MP2, 4 ГБ оперативки і 6/128 ГБ постійної пам'яті. Працює девайс на свіжій версії Android 13 з фірмовим інтерфейсом One UI 5. Є слот для microSD (до 1 ТБ), чип безконтактних платежів NFC, сканер відбитка і, о диво, мініджек для навушників. Потрійна камера (50 + 2 + 2 Мп) і фронталка на 13 Мп забезпечать яскраві та якісні знімки.

Ціна в інтернеті — від 7 500 до 9 500 грн.

Blackview BV9200

Відмінний смартфон для екстремальних умов експлуатації. По-перше, він захищений від пилу і вологи за найвищим стандартом IP69 (витримує до 30 хвилин під водою і прямі струмені окропу під тиском). По-друге, міцний прогумований корпус дає змогу бити, дряпати і кидати Blackview з висоти до 2 м. По-третє, смартфон відмінно витримує низькі температури і має навіть спеціальний режим для роботи в рукавичках. І, що не менш важливо, при всіх своїх захисних фішках BV9200 — це зовсім не "цегла", а вельми технологічний і продуктивний пристрій. 6,6-дюймовий Full HD+ дисплей з частотою 120 Гц і сертифікацією TÜV Rheinland Low Blue Light, потрійна камера (50+8+0.3 Мп), чип Helio G96 і 8/256 ГБ пам'яті, сканер пальця, вбудований барометр, чип NFC, підтримка швидкої і бездротової зарядки дають змогу відповідати вимогам найвимогливіших користувачів.

Ціна в інтернеті — від 9 800 до 11 600 грн.

Примітка: ціни актуальні станом на квітень 2023 року, використані дані ek.ua.