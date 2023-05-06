Юная певица из Украины отказалась делить сцену с россиянином: МИД отметило ее благодарностью (видео)

Исполнительница из Украины произнесла речь с призывом поддерживать Украину вместо вокального номера на итальянском фестивале. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил ее благодарностью "за победу духа в культурной дипломатии" за этот поступок.

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13-летняя украинская певица и победительница "Черноморских игр 2021" София Самолюк отказалась от выступления на фестивале Sanremo Junior в Италии из-за нежелания делить сцену с артистом из РФ. Соответствующее видео в соцсетях опубликовала Наталья Медвеева.

Украинская певица вместо пения произнесла речь, в которой выразила возмущение присутствием россиян на международном конкурсе.

"Я не могу петь на одной сцене с представителем террористического государства. Спасибо всем за понимание. Твердо верю, что в следующем году страны-террористки здесь не будет. Пожалуйста, поддерживайте Украину", — сказала Самолюк.

Она напомнила зрителям со сцены, что РФ убивает украинских детей.

"Эта девочка — пример для тех, кто до сих пор ищет "хороших россиян" и не может определиться с собственной позицией по поводу страшной войны России против Украины. Пример того, как четкая гражданская позиция объединяет нас — от самых маленьких до самых старших", — написала пресс-служба МКИП.

Певица узнала об участии россиянина в день выступления

Представители Самолюка рассказали журналистам "Украинская правда", что организаторы объявили об участии исполнителей из России за несколько часов до начала конкурса, который проходил 3 мая. Страну агрессорку на фестивале представлял певец Кирилл Ежов.

Фото: Украинская правда Фото: Украинская правда

Девочку отметили специальной благодарностью в МИД

5 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал в соцсетях видео, в котором прокомментировал поступок 13-летней украинки.

"13-летняя София Самолюк отказалась выступать на детском вокальном фестивале в Сан-Ремо из-за присутствия представителя России и поразила весь мир своей речью. Не запев ни слова, но сказав важные слова, она одержала победу для Украины в Сан-Ремо", — заявил Кулеба.

Глава МИД поблагодарил Самолюк и сообщил, что отмечает ее специальной благодарностью "за победу духа в культурной дипломатии".

Напомним, Украина оказалась в центре коронации Чарльза III из-за ковра в цветах флага, однако в Букингемском дворце это объяснили "счастливым стечением обстоятельств". Многие гости также были одеты в желто-голубую одежду.

Глава МКИП Александр Ткаченко сообщил, что с Родины-матери снимут советскую символику.