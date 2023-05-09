Песни Лепса во Львове: водителю Range Rover и его пассажирам вручили повестки (фото)

Во Львовском районном управлении полиции №1 один из молодчиков получил протокол за хулиганские действия, после чего всех причастных к ситуации проверили возможное сотрудничество с врагом.

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Мужчин, которые на днях во Львове громко слушали в машине исполнителя из РФ, активно поддерживающего войну в Украине Григория Лепса, задержали и вручили повестки. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает Патрульная полиция Львовской области в Telegram-канале.

"Вчера вечером мы получили ориентировку о лицах, которые едут на автомобиле Range Rover и неадекватно ведут себя. Сначала они громко слушали музыку врага в центре Львова, а затем агрессивно повели себя с мужчиной, сделавшим им замечания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за дерзкого поведения пассажира внедорожника, неравнодушный львовянин обратился в полицию. После сообщения об инциденте, патрульные остановили указанное транспортное средство на улице Кульпарковской, и выяснили, что водитель — 26-летний житель Донецкой области. Наиболее агрессивным в компании оказался 20-летний житель Одессы.

Во Львовском районном управлении полиции №1 молодой человек получил протокол за хулиганские действия, после чего всех причастных к ситуации проверили возможное сотрудничество с врагом. Водитель, пассажир и их друзья получили повестки от военных.

Напомним, в воскресение, 7 мая, в центре Львова произошел конфликт между местным жителем и пассажирами автомобиля Range Rover с днепропетровскими номерами, которые громко слушали песню российского певца Григория Лепса.

Позже нарушителей задержала полиция, а также опубликовал видео с извинениями молодого человека, который вырывал у него телефон.

Нарушитель сказал, что жалеет о своем поступке и готов отправиться в отделение полиции для написания объяснительной записки.