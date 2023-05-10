Кто такая капибара? Сколько стоит модное животное и что нужно знать перед тем, как его покупать

Последний год интернет заполонила капибара. Фотографии забавных и трогательных животных публикуют в соцсетях, с ними делают мемы и наклейки. Неудивительно, что на OLX уже появились объявления об их продаже. Фокус узнал, сколько стоят любимцы интернета, как их содержать и стоит ли заводить таких животных дома.

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Фокус не поддерживает безответственное отношение к животным и не поощряет покупать экзотические виды для развлечения. Статья носит исключительно информативный характер.

Кто такие капибары и почему все о них говорят?

Капибара (или обычная водосвинка) — самый большой грызун в мире, их длина достигает 1–1,35 м, высота — более полуметра. Взрослое животное весит от 34 до 66 кг (самки обычно больше).

В интернете капибар полюбили за их невозмутимость. И это доказывает одно из самых популярных видео с животным, на котором пеликан пытается съесть грызуна, а тот не обращает на это внимания.

В соцсетях также широко распространилось видео, где капибара катается на крокодиле. Подобных роликов в сети сотни.

Сколько стоит капибара?

Такая популярность в интернете привела к тому, что сегодня капибару можно купить даже в Украине. Например, на OLX есть свежее объявление — "ручных малышей с документами" продают за $2,5 тыс.

"Капибары ласковые и милые зверьки. Внешне очень похожи на морскую свинку, только голова у капибар покрупнее, да и общие размеры тоже. Капибары травоядные и очень чистоплотные питомцы. Просты в питании, уходе и содержании", — говорится в описании.

Объявления на olx о продаже капибар периодически обновляются

Здесь говорится, что капибары спокойны, поэтому их можно содержать даже в квартире. При этом заводчики рекомендуют выводить животное на прогулки на поводке.

Под информацией указаны контакты питомника. По телефону Фокусу рассказали, что за два года разведения капибар животные в частные руки не продавались, и таких запросов не было.

"Это все сказки [что их покупают домой], просто мода из Instagram", — ответили в питомнике.

Как объясняет Сергей Костив, владелец частного зоопарка "Лимпопо" во Львовской области, в целом диапазон цен на животное — от $1,5 тыс. до $3,5 тыс.

"$2,5 тыс. — более или менее адекватная цена на капибару", — отмечает он.

Капибары стали любимцами интернета

По словам эксперта, высокая стоимость грызуна связана с тем, что их до сих пор на территории Украины немного.

"Если сосчитать общее количество во всех украинских зоопарках, то может 30 капибар наберется", — говорит Костив.

Везти животное из его родной Южной Америки дорого и долго, а в неволе они размножаются плохо.

Можно ли заводить капибару дома?

На разных зоосайтах в интернете пишут, что капибар действительно можно держать дома. Специалисты советуют создать специальные условия для этого – большой вольер и обязательно бассейн для животного. Капибара любит тепло, поэтому просто на улице держать ее не получится — в холодные сезоны ей нужно отапливаемое помещение.

Капибара в зоопарке "Лимпопо"

Костив соглашается — нет ничего удивительного в том, чтобы держать капибару дома, если кто-то очень захочет и у него есть $2,5 тыс. Но сам он о таких случаях не слышал.

"Это просто большая морская свинка. Можно держать морскую свинку? Вот именно. Просто ей нужно тепло", — комментирует эксперт.

Мода на капибару: фанаты животных

Костив признается: после нового года в зоопарке ежедневно раздаются звонки — люди спрашивают о капибаре.

"Звонят, спрашивают, есть ли у нас капибара, можно ли приехать ее увидеть", — рассказывает он.

Впрочем, в самом зоопарке какого-то ажиотажа у вольера именно водосвинки нет, добавляет он. Люди уделяют ей не больше внимания, чем другим животным.

"Лимпопо" не покупал капибар – получил их в подарок. Одну самку зоопарку подарили коллеги из Словакии, самца передал харьковский "Фельдман-Экопарк", которому львовяне помогали после вторжения. Сегодня в зоопарке мечтают создать из животных пару, но Костив отмечает, что это не простая задача. Капибар пока разделили сеткой, чтобы они привыкали друг к другу.

Всего в Украине насчитывается около 30 капибар, говорит Костив

Эксперт не хочет делать прогнозы, станут ли животные в Украине повседневностью, но такой вариант возможен.

"Помните, как была мода на шиншилл, а потом все к ним привыкли, их стало много, цена на них упала", — напоминает он.

Так же может получиться с капибарами.

Капибара – рыба?

Пока этого не произошло, люди все еще относятся к ним с восхищением. На популярном сервисе "Кабанчик" даже попадаются объявления, где люди просят привезти к ним домой капибару, чтобы просто подержать ее на руках. В 2017 году какая-то женщина из Киева предлагала за это 200 грн.

Объявление на сервисе "Кабанчик"

Интересно, что в Аргентине и Уругвае капибар разводят ради их мяса и кожи, здесь животное употребляют в пищу и считают лучшим источником белка.

В Венесуэле мясо капибары принято употреблять во время Великого поста. Это связано с тем, что католическая церковь в XVIII веке выдала специальное разрешение на его употребление, признав грызуна "рыбой". Мемы на эту тему также можно найти в интернете.

Напомним, Фокус ранее рассказывал о панде-дипломатии. Возвращение медведя Я Я в Пекин в апреле этого года стало символом краха отношений между США и Китаем.