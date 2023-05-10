В голове Родины-Матери есть выдвижной кран, который поможет демонтировать герб СССР — эксперты

В украинском обществе многие годы спорили о том, насколько технически сложны работы по замене символики на монументе в Киеве. Фокус пообщался со специалистами, которые объяснили нюансы проведения демонтажа советского герба на щите Родины-Матери.

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Внутри головы Родины-Матери находится выдвижной кран, с помощью которого будут проведены работы по демонтажу герба СССР и установлению украинской национальной символики. Об этом рассказали в Украинском институте стальных конструкций им. Шимановского, пишет Фокус в статье "Тризуб на Родине-Матери: сколько стоит замена символики и когда начнутся работы на статуе".

В настоящее время институт готовит проектную документацию на ремонт крана.

Как рассказал Николай Черномыз, заместитель гендиректора по изготовлению и монтажу металлоконструкций института им. Шимановского, до прошлого года у специалистов даже не было подтверждения, что кран действительно там находится. Считалось, что он был уничтожен при монтаже монумента. В действительности в 1981 году рабочие не успели его достроить до приезда московской делегации, поэтому просто покинули конструкцию.

Подъемный кран был обнаружен при проведении технического обследования внутри статуи, который институт проводил в ноябре — декабре прошлого года.

Сегодня грузоподъемное устройство нуждается в ремонтных работах. Как уточняет Александр Шимановский, генеральный директор Украинского института стальных конструкций им. Шимановского, его нужно буквально достроить. После этого появится возможность проводить работы по демонтажу советского герба.

По словам Черномыза, согласно условиям договора у института есть два месяца на изготовление проектной документации по ремонту крана, то есть к июлю этого года проект уже должен быть готов.

После этого подрядная организация должна закупить оборудование и материалы и приступить к ремонтным работам.

Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что на Родине-Матери заменят герб СССР трезубцем.