Есть погибшие: в Киеве сгорела машина скорой помощи (видео, фото)

В КМВА заявили, что на месте происшествия был обнаружен труп женщины. Кроме того, другая женщина получила ожоги 1-2 степени.

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На территории Александровской больницы произошло возгорание машины скорой помощи. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Сообщается, что в результате взріва одна женщина погибла, вторая получила ожоги.

"На территории Александровской больницы произошло возгорание в автомобиле скорой медицинской помощи. Во время ликвидации пожара был обнаружен труп женщины (ориентировочно 92 года). Также была обнаружена женщина (ориентировочно 60 лет) с ожогами 1-2 степени", — написали в КМВА.

Также в администрации отметили, что пожар был ликвидирован.

На территории Александровской больницы произошло возгорание в автомобиле скорой медицинской помощи

Ранее местные Telegram-каналы писали о взрыве машины, но в КМВА заявили, что взрывов не было.

Кроме того, в сети появились видео с горящей каретой скорой помощи.

На территории Александровской больницы произошло возгорание в автомобиле скорой медицинской помощи

На территории Александровской больницы произошло возгорание в автомобиле скорой медицинской помощи

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