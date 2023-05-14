Потерял лапу во время обстрелов: в Харькове впервые поставили биоинтегрированный протез собаке (видео)

Пес остался без лапы, когда оккупанты обстреляли Харьков кассетными боеприпасами. Новую конечность ему распечатали на 3D-принтере.

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В Харькове впервые установили биоинтегрированный протез собаке, потерявшей лапу во время обстрелов. Об этом в сети сообщил хирург, главный врач Харьковского ветеринарного госпиталя Виталий Клубань.

По словам хирурга, его пациент – черный терьер, остался без лапы, когда гулял в саду, и начался обстрел города запрещенными кассетными боеприпасами.

Четвероногого прооперировали на базе Салтовской ветеринарной клиники. Сам имплант был напечатан на 3D-принтере.

"Надеемся на скорейшее выздоровление нашего пациента. Благодарность владельцам, которые не бросили своего любимца в такие трудные времена. Разработка импланта 3D metal tech!", — написал Виталий Клубань.

На снятом видео, обнародованном в сети, собака довольно быстро и ловко передвигается на своей "новой" лапе.

Напомним, что 17 апреля в Украине впервые было проведено остеоинтеграционное протезирование. Пациентом стал 56-летний капитан ВСУ Игорь Крупнов, потерявший обе ноги осенью 2022 года.

В Южной Каролине сделали уникальную операцию и вернули слух 2-летней девочке из Украины. Операция по вживлению кохлеарного имплантата под кожу и мышцу за правым ухом длилась около двух часов. Операция позволила ребенку слышно одним ухом.