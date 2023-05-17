Выплаты пенсий: как получить деньги на временно оккупированных территориях Украины

Жители районов, где идут активные боевые действия, получат все выплаты при условии безопасности их отправки. Пенсии выплачивают на счета Пенсионного фонда в "Ощадбанке" или в "Укрпочте".

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Некоторые населенные пункты Украины до сих пор пребывают во временной оккупации войсками России. Глава правления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Евгений Капинус в интервью ТСН рассказал, как выплачивают пенсии на этих территориях.

По его словам, в законодательном поле есть два способа получения пенсий: в учреждениях уполномоченных банков или в отделениях "Укрпочты".

Пенсионный фонд Украины, как отметил Капинус, каждый месяц готовит документы на выплаты. Согласно графику выплат, каждый день идет финансирование для выплат пенсий банками и в "Укрпочте", добавил он.

Если пенсионер получает выплаты в отделениях уполномоченных банков, деньги будут начисляться независимо от его местоположения, подчеркнул глава правления фонда.

Получавшие пенсии в отделениях почты или с доставкой на дом, но оставшиеся на временно оккупированной территории ВС РФ или там, где идут активные боевые действия, сможет получить все выплаты тогда, когда это станет возможным с точки зрения безопасности, заявил Капинус.

Получить пенсии можно по выбору самого пенсионера — со счета, открытого Пенсионным фондом Украины в "Ощадбанке", или у почтальона, сказал он.

Для получения пенсии со счета пенсионеру нужно обратиться в такие организации:

в "Ощадбанк" и заключить с ним договор обслуживания банковского счета;

в ПФУ, чтобы сообщить реквизиты счета в другом банке, если пенсионер хочет перевести выплату из "Ощадбанка" в другой банк, или возобновить выплату на почтовое отделение после возобновления его работы, или перевести выплату на почтовое отделение по другому адресу проживания.

Пенсионные выплаты сохраняются и для пенсионеров через учреждения уполномоченных банков в полном объеме для пенсионеров, которые временно выехали за границу, добавил Капинус.

"Получить пенсионные выплаты они смогут путем международного перевода через АО "Укрпочта", при наличии у нее технической возможности. Это актуально для пенсионеров, у которых нет текущего счета в украинском банке", — объяснил глава ПФУ.

Напомним, что министр финансов Сергей Марченко советовал Кабмину отложить пенсионную реформу в Украине. Во время большой войны с Россией это будет крайне сложная задача.

В Пенсионном фонде предупреждали, что если закончится срок действия пенсионной банковской карты, украинцы могут не получить выплаты в срок.