"Ф-поддержка" в действии: помощь уже получили более 6 тысяч животных

Общий охват социальной программой "Ф-поддержка" и одноименного сбора средств на закупку необходимого составляет 6115 животных и 33 приюта, эвакуированных из зоны боевых действий.

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Прийти к таким результатам удалось благодаря успешной синергии благотворительного фонда Happy Paw, который уже 11 лет подряд заботится о судьбе беспризорных котиков и собачек, сети Фокстрот, разделяющей стремления и ценности фонда, и неравнодушных украинцев, приобщившихся к совместной инициативе по помощи "пушистым" друзьям, спасенным от войны.

Программа стартовала в конце 2022 года и за это время удалось собрать более 400 тысяч гривен. На эту сумму закуплено 14 714 кг корма для животных и подопечных приютов, которые смогли релоцироваться из "горячих" точек страны в более безопасные регионы.

– Ситуация с беспризорными животными в приютах неутешительная: их много и места на всех не хватает. Но, несмотря на это, приюты не отказывают в приюте котам и собакам, которых спасают военные и волонтеры из адских условий и войны. Животные не могут защитить себя, поэтому мы радуемся, что проект "Ф-поддержка" продолжает обеспечивать необходимым эвакуированных пушистиков, чтобы волонтеры и дальше могли спасать маленькие жизни, – комментирует Людмила Енжеевская, куратор благотворительного фонда Happy Paw.

В течение марта-апреля благотворители совместными усилиями обеспечили 2828 кг корма 2154 животных из 13 приютов.

· "Котофеи", г. Никополь;

· "Шанс на жизнь", г. Никополь;

· приют Насти Князевой, г.Никополь;

· "Няв-Гав", г.Днепр;

· Каменское общество защиты животных "Верный друг";

· "Дарит надежду, г.Павлоград;

· "Зоорай", г.Покров;

· "Пегас", Днепропетровская обл.;

· "Право на жизнь", г. Лубны;

· "Любимые животные", г. Каменское;

· "Спаси жизнь", г. Хмельницкий;

· "Право на жизнь", г.Сумы;

· "Лучший друг", г. Кривой Рог.

Также ритейлер Фокстрот, как и продолжительное время до начала полномасштабной войны, продолжает обеспечивать приюты современной техникой, чтобы улучшить условия проживания животных и облегчить работникам ежедневный уход за ними. С начала 2023 года такая помощь передана 5 приютам: двум – в Никополь, а также направлена в Славянск, Павлоград и Киев. Туда поехали морозильные камеры, посудомоечная, сушильная машины, газовая плита и мелкая бытовая техника (чайники, электромясорубка и т.п.). На очереди – новая отправка.

– Для нашей компании поддержка обездоленных животных остается одним из приоритетов, поскольку из-за войны без дома и даже временного убежища в приюте остались тысячи животных. Всем им нужно самое главное – человеческая забота, еда и крыша над головой. Благодаря партнерам из фонда Happy Paw и всем, кто разделяет наш замысел, продолжаем делать жизнь "хвостиков" и приютов в целом немного лучше, – отметила Ольга Витомская, и.о. маркетинг директора сети Фокстрот.

Приобщиться к помощи бездомным животным может каждый. Перейдите на страницу фонда happypaw.ua, открывайте раздел "Разовая помощь животным" и выбирайте "Ф-поддержку" котиков и собачек, спасенных от войны.