"Ф-підтримка" в дії: допомогу вже отримали понад 6 тисяч чотирилапих

Загальне охоплення соціальною програмою "Ф-підтримка" та однойменного збору коштів на закупівлю найнеобхіднішого складає 6115 тварин і 33 притулки, евакуйовані із зони бойових дій.

Related video

Досягти таких результатів вдалося завдяки успішній синергії благодійного фонду Happy Paw, який вже 11 років поспіль опікується долею безпритульних котиків та песиків, мережі Фокстрот, що розділяє прагнення і цінності фонду, та небайдужих українців, які долучилися до спільної ініціативи з допомоги "пухнастим" друзям, врятованим від війни.

Програма стартувала наприкінці 2022 року і за цей час вдалося зібрати понад 400 тисяч гривень. За ці кошти закуплено 14 714 кг корму для тваринок та підопічних притулків, що змогли релокуватися з "гарячих" точок країни у більш безпечні регіони.

– Ситуація з безпритульними тваринами в притулках невтішна: їх багато і місця на всіх не вистачає. Але попри це притулки не відмовляють у прихистку котам і собакам, яких рятують військові й волонтери з пекельних умов та війни. Тваринки не можуть захистити себе, тому ми радіємо, що проєкт "Ф-підтримка" продовжує забезпечувати необхідним евакуйованих пухнастиків, щоби волонтери і надалі мали змогу рятувати маленькі життя, — коментує Людмила Єнжеєвська, кураторка благодійного фонду Happy Paw.

Протягом березня-квітня благодійники спільними зусиллями забезпечили 2828 кг корму 2154 тварини з 13 притулків:

· "Котофеї", м. Нікополь;

· "Шанс на життя", м.Нікополь;

· притулок Насті Князевої, м.Нікополь;

· "Няв-Гав", м.Дніпро;

· Кам'янське товариство захисту тварин "Вірний друг";

· "Даруючи надію, м.Павлоград;

· "Зоорай", м.Покров;

· "Пегас", Дніпропетроська обл.;

· "Право на життя", м.Лубни;

· "Улюблені тварини", м.Кам'янське;

· "Врятуй життя", м.Хмельницький;

· "Право на життя", м.Суми;

· "Кращий друг", м.Кривий Ріг.

Також ритейлер Фокстрот, як і тривалий час до початку повномасштабної війни, продовжує забезпечувати притулки сучасною технікою, щоб покращити умови проживання тваринок та полегшити працівникам щоденний догляд за ними. З початку 2023 року таку допомогу передано 5 притулкам: двом — у Нікополь, а також направлено у Слов’янськ, Павлоград та Київ. Туди поїхали морозильні скрині, посудомийна, сушильна машини, газова плита та дрібна побутова техніки (чайники, електром’ясорубка тощо). На черзі — нова відправка.

– Для нашої компанії підтримка обездолених тварин залишається одним із пріоритетів, оскільки через війну без домівок та навіть тимчасового прихистку в притулку залишилися тисячі тварин. Усім їм потрібне найголовніше — людське піклування, їжа та дах над головою. Завдяки партнерам з фонду Happy Paw та всім, хто розділяє наш задум, продовжуємо робити життя "хвостиків" та притулків в цілому трішки кращим, — зазначила Ольга Вітомська, в.о. маркетинг директора мережі Фокстрот.

Долучитися до допомоги безпритульним тваринкам може кожен. Переходьте на сторінку фонду happypaw.ua, відкривайте розділ "Разова допомога тваринам" та обирайте "Ф-підтримку" котиків та песиків, врятованих від війни.