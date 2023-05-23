єВідновлення от ПУМБ: выплата от государства, бонус на восстановление и кэшбек на товары для строительства и ремонта от банка

Related video

Открывайте карту єВідновлення в ПУМБ Online – получайте от государства денежную помощь, а от банка бонус на восстановление и кэшбек на товары для строительства и ремонта сразу после поступления выплаты.

ПУМБ присоединился к проекту єВідновлення — государственной программы помощи за поврежденное в результате боевых действий жилье, которое не было отремонтировано ранее и подлежит восстановлению. Право на эту выплату имеют граждане Украины – владельцы недвижимости. Полученные средства можно будет использовать на ремонт жилья.

Чтобы принять участие в программе єВідновлення необходимо:

● Подать заявление. Это можно сделать на портале или в приложении Дія. Если заявка была подана ранее, повторно это делать не нужно

● Открыть карту єВідновлення в приложении ПУМБ Online. Также можно открыть карту при подаче заявления в приложении Дія

● Подать заявление на получение денежной помощи по программе єВідновлення в приложении Дія. Необходимо выбрать вариант получения выплат на карту от ПУМБ

● Дождаться результатов проверки поврежденного имущества комиссией, которая зафиксирует разрушения и определит сумму помощи. После проверки решение будет внесено в Реестр

● Получить подтверждение и денежніе средства на карту єВідновлення от ПУМБ

Владельцы карты єВідновлення от ПУМБ гарантированно получат:

● бонус в размере 500 грн, который можно вывести на карту после зачисления выплаты от государства

● кэшбек категория єВідновлення + в размере 2% на товары для строительства и ремонта

Эту категорию кэшбека можно выбрать в течение 3 месяцев после получения выплаты от государства. Максимальная сумма кэшбека – 500 грн. в месяц, удерживается налог на кэшбек в размере 19,5%.

Условия программы єВідновлення:

● средства предоставляются на приобретение товаров и услуг исключительно в безналичной форме

● рассчитаться картой єВідновлення можно только за определенные категории товаров. Детальная информация на сайте программы

● пополнение, переводы, снятие наличных денег и оплата других категорий товаров этой картой невозможны

● потратить средства можно в несколько платежей у разных поставщиков услуг

● оформление и обслуживание карты єВідновлення – бесплатное

● решения о выплатах, независимо от формы заявки, принимают специальные комиссии, созданные исполнительными органами местных советов, военными или военно-гражданскими администрациями

● средства необходимо использовать в течение 12 месяцев со дня их получения. После этого остаток средств будет автоматически возвращена в бюджет.