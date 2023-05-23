єВідновлення в ПУМБ: виплата від держави, бонус на відбудову і кешбек на товари для будівництва та ремонту від банку

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Відкривайте картку єВідновлення в ПУМБ Online — отримуйте від держави грошову допомогу, а від банку бонус на відбудову і кешбек на товари для будівництва і ремонту одразу після надходження виплати.

ПУМБ приєднався до проєкту єВідновлення — державної програми допомоги за пошкоджене внаслідок бойових дій житло, яке не було відремонтоване раніше та підлягає відновленню. Право на цю виплату мають громадяни України — власники нерухомості. Це, зокрема, стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку. Отримані від держави кошти можна буде використати на ремонт житла.

Щоб взяти участь у програмі єВідновлення необхідно:

● Подати повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі або у застосунку Дія. Якщо повідомлення було подано раніше, повторно це робити не потрібно

● Відкрити картку єВідновлення у застосунку ПУМБ Online. Також, картку можна відкрити під час подання заяви у застосунку Дія

● Подати заяву на отримання грошової допомоги за програмою єВідновлення у застосунку Дія. Необхідно обрати варіант отримання виплат на картку від ПУМБ

● Дочекатися результатів перевірки пошкодженого майна комісією, яка проведе обстеження, зафіксує руйнування та визначить суму компенсації. Після перевірки рішення внесуть у Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна

● Отримати підтвердження та кошти на спеціалізовану картку єВідновлення від ПУМБ

Власники картки єВідновлення від ПУМБ гарантовано отримають:

✔ бонус на відновлення в розмірі 500 грн, який можна вивести на картку після зарахування виплати від держави

✔ кешбек категорія єВідновлення + в розмірі 2% на товари для будівництва та ремонту

Цю категорію кешбеку можна обирати протягом 3 місяців після отримання виплати

Максимальна сума кешбеку — 500 грн на місяць, утримується податок на кешбек у розмірі 19,5%. Всі нарахування від банку надходитимуть на дебетову картку клієнта для використання на будь-яку мету.

Не зволікайте, відкривайте картку єВідновлення прямо зараз та отримуйте переваги від ПУМБ!

Умови користування коштами на картці єВідновлення:

● кошти державної допомоги надаються для придбання товарів та послуг виключно у безготівковій формі

● розрахуватися карткою єВідновлення можна лише за певні категорії товарів. Детальна інформація на сайті програми

● поповнення, перекази, зняття готівки та оплата інших категорій товарів цією карткою неможливі

● витратити кошти можна в декілька платежів у різних надавачів послуг

● оформлення та обслуговування картки єВідновлення — безкоштовне

● рішення про виплати, незалежно від форми заявки, приймають спеціальні комісії, які створені виконавчими органами місцевих рад, військовими або військово-цивільними адміністраціями населених пунктів

● гроші потрібно використати протягом 12 місяців з дня їх отримання. Після цієї дати залишок коштів автоматично повертається в бюджет.