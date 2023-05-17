Официальных причин санкций против Parimatch до сих пор нет, — представитель компании

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Объяснений со стороны ответственных государственных органов по поводу причин наложения санкций на компанию Parimatch до сих пор нет. В компании готовы предоставить все доказательства соблюдения украинского законодательства и призывают к цивилизованному диалогу. Об этом говорится в колонке управляющего партнера Energame (компания, управляющая активами группы компаний Parimatch) Максима Ляшко, пишет Obozrevatel.

Он напомнил, что Париматч – это украинская компания, первой получила государственную лицензию после легализации игорного бизнеса в Украине, и является крупнейшим налогоплательщиком в отрасли, уплатив 51% всех налогов с рынка в 2022 году и 77% процентов – за первый квартал 2023 года.

При этом, по словам Максима Ляшко, через два месяца от власти так и не поступило никаких объяснений причин наложения на компанию санкций.

"Вместо официальных комментариев о причинах санкций есть только версии в СМИ. Сначала – что компания якобы работает в россии, сменив название на Парибет. Мы это опровергли документально. Затем представители депутатского корпуса озвучивали не менее интересную интерпретацию: санкции, мол, были применены из-за уклонения от уплаты налогов. Однако фискальные вопросы не могут служить основанием для санкций. Да и выгода государства не в том, чтобы выбрасывать лидера рынка, а в том, чтобы увеличить налоговые поступления от него", – пишет Ляшко.

Он отметил, что СБУ предоставила "полуофициальный ответ" на запрос издания, согласно которому главным упреком против Париматч является наличие гражданок россии среди наемных работников секретарских кипрских компаний, оказывавших услуги холдинга Parimatch.

"Аргумент не может не вызвать изумления, ведь функции секретарских компаний сводятся исключительно к управлению соблюдением законодательства соответствующей страны (в нашем случае Кипра). Построение на подобных доводах обвинений является, по меньшей мере, юридическим невежеством", — заявил управляющий партнер.

По его словам, в компании настроены на конструктивный диалог и готовы предоставить развернутые документальные доказательства того, что компания не ведет никакой деятельности в россии и на оккупированных территориях и не имеет российских акционеров.

По мнению Максима Ляшко, фактом наложения санкций на лидера рынка, добросовестного налогоплательщика нанесен удар по социально-экономическому развитию страны.

"Более тысячи высококвалифицированных сотрудников в один момент потеряли работу. На всю сферу навешен "санкционный" ярлык. Это удар по социально-экономическому развитию, поскольку, кроме поддержки ВСУ на более чем 500 миллионов гривен, Parimatch системно поддерживает спорт, физическую и психологическую реабилитацию людей, в частности с ограниченными возможностями, воплощает многие другие гуманитарные проекты", — рассказал CEO Parimatch.

Кроме того, Максим Ляшко убежден, что отсутствие объяснений причин наложения санкций на Париматч подрывают доверие бизнеса к власти, на установлении которой настаивал президент Зеленский, а также дискредитируют сам санкционный механизм.

Напомним, 10 марта против Parimatch были наложены санкции. В связи с этим компания заявила о приостановлении деятельности в Украине, кроме юридической защиты.