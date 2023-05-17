Офіційних причин санкцій проти Parimatch досі немає, — представник компанії

Related video

Пояснень з боку відповідальних державних органів з приводу причин накладення санкцій на компанію Parimatch досі не надано. У компанії готові надати усі докази дотримання українського законодавства та закликають до цивілізованого діалогу. Про це йдеться у колонці керуючого партнера Energame (компанія, що керує активами групи компаній Parimatch) Максима Ляшка, пише Obozrevatel.

Він нагадав, що Паріматч – це українська компанія, яка першою отримала державну ліцензію після легалізації грального бізнесу в Україні, і є найбільшим платником податків у галузі, сплативши 51% всіх податків з ринку у 2022 році і 77% відсотків – за перший квартал 2023 року.

При цьому, за словами Максима Ляшка, за два місяці від влади так і не надійшло жодних пояснень причин накладення на компанію санкцій.

"Замість офіційних коментарів про причини санкцій є лише версії у ЗМІ. Спочатку – що компанія нібито працює у росії, змінивши назву на Парібет. Ми це спростували документально. Потім представники депутатського корпусу озвучували не менш цікаву інтерпретацію: що санкції, мовляв, було застосовано через ухилення від сплати податків. Проте фіскальні питання не можуть бути підставою для санкцій. Та й вигода держави не в тому, щоб викидати лідера ринку, а в тому, щоб збільшити податкові надходження від нього", — пише Ляшко.

Він зазначив, що СБУ надала "напівофіційну відповідь" на запит видання, згідно з якою головним закидом проти Паріматч є наявність громадянок росії серед найманих працівників секретарських кіпрських компаній, які надавали послуги холдингу Parimatch.

"Аргумент не може не викликати подиву, адже функції секретарських компаній зводяться винятково до керування дотриманням законодавства відповідної країни (у нашому випадку Кіпру). Побудова на подібних доводах звинувачень є щонайменше юридичним невіглаством", — заявив керуючий партнер.

За його словами, у компанії налаштовані на конструктивний діалог і готові надати розгорнуті документальні докази того, що компанія не веде жодної діяльності в росії й на окупованих територіях і не має російських акціонерів.

На думку Максима Ляшка, фактом накладення санкцій на лідера ринку, сумлінного платника податків завдано удару по соціально-економічного розвитку країни.

"Більше тисячі висококваліфікованих співробітників в один момент втратили роботу. На галузь навішений "санкційний" ярлик. Це удар по соціально-економічному розвитку, оскільки, окрім підтримки ЗСУ на більше ніж 500 мільйонів гривень, Parimatch системно підтримує спорт, фізичну і психологічну реабілітацію людей, зокрема з обмеженими можливостями, втілює багато інших гуманітарних проектів", — розповів CEO Parimatch.

Крім того, Максим Ляшко переконаний, що відсутність пояснень щодо причин накладення санкцій на Паріматч підривають довіру бізнесу до влади, на встановленні якої наполягав президент Зеленський, а також дискредитують сам санкційний механізм.

Нагадаємо, 10 березня проти Parimatch було накладено санкції. У зв’язку з цим компанія заявила про призупинення діяльності в Україні, крім юридичного захисту.