"Шапито Зеленского": украинцы "атаковали" французскую радиостанцию после скандального эфира

Пользователи начали оставлять гневные комментарии под публикацией вещателя RTL, так как считают, что шутить о войне — неуместно. Посол Украины Вадим Омельченко также потребовал от телеканала принести извинения.

Related video

Украинцев разозлил сюжет на французском радио RTL, где высмеяли поездку Владимира Зеленского в страны Европейского Союза. Пользователи начали высказывать недовольство на странице вещателя RTL в социальной сети Facebook.

Дело в том, что ведущие в прямом эфире на радио начали сравнивать поездку президента Украины по странам Европы с цирком шапито и назвали это действие циничным и отвратительным.

Французский комик Лоран Герра под веселую музыку начал озвучивать программу украинского президента в Елисейском дворце, что было похоже на объявление циркового выступления.

"Цирк Зеленского скоро у вас!", — именно так подписал ролик вещатель и опубликовал его у себя на страницах в социальных сетях.

Это крайне возмутило пользователей, которые начали писать комментарии под публикациями. Они считают, что неприемлемо шутить на тему войны в Украине, пока ежедневно мирные города подвергаются бомбардировкам со стороны РФ, а также погибают люди.

В сети отреагировали на скандальное заявление французских ведущих Фото: Скриншот В сети отреагировали на скандальное заявление французских ведущих Фото: Скриншот В сети отреагировали на скандальное заявление французских ведущих Фото: obozrevatel В сети отреагировали на скандальное заявление французских ведущих Фото: obozrevatel

Кроме того, пользователи начали публиковать кадры разрушений, которые оставили после себя российские оккупанты.

На этот скандал уже отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко. Он потребовал, чтобы виновные извинились, а саму выходку считает бестактной и не характерной для народа Франции.

"Без эмпатии, без ответственности. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, который страдает и борется за свою свободу, но также и вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью бытия", — говорится в сообщении.

По состоянию на утро четверга, 18 мая извинений так и не прозвучало, хоть пользователи и продолжают напоминать о себе в комментариях.

Отметим, что тур Владимира Зеленского по странам Европы, среди которых были Франция, Германия, Италия и Великобритания, состоялся для того, чтобы обсудить войну в Украине и военную помощь от союзников.

Напомним, 15 апреля Владимир Зеленский подвел итоги турне по странам Европы. По его словам, победа нашей страны в войне с Российской Федерацией стала еще ближе и Киев получил поддержку своей формулы мира.