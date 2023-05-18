"Шапито Зеленского": украинцы "атаковали" французскую радиостанцию после скандального эфира
Пользователи начали оставлять гневные комментарии под публикацией вещателя RTL, так как считают, что шутить о войне — неуместно. Посол Украины Вадим Омельченко также потребовал от телеканала принести извинения.
Украинцев разозлил сюжет на французском радио RTL, где высмеяли поездку Владимира Зеленского в страны Европейского Союза. Пользователи начали высказывать недовольство на странице вещателя RTL в социальной сети Facebook.
Дело в том, что ведущие в прямом эфире на радио начали сравнивать поездку президента Украины по странам Европы с цирком шапито и назвали это действие циничным и отвратительным.
Французский комик Лоран Герра под веселую музыку начал озвучивать программу украинского президента в Елисейском дворце, что было похоже на объявление циркового выступления.
"Цирк Зеленского скоро у вас!", — именно так подписал ролик вещатель и опубликовал его у себя на страницах в социальных сетях.
Это крайне возмутило пользователей, которые начали писать комментарии под публикациями. Они считают, что неприемлемо шутить на тему войны в Украине, пока ежедневно мирные города подвергаются бомбардировкам со стороны РФ, а также погибают люди.
Кроме того, пользователи начали публиковать кадры разрушений, которые оставили после себя российские оккупанты.
На этот скандал уже отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко. Он потребовал, чтобы виновные извинились, а саму выходку считает бестактной и не характерной для народа Франции.
"Без эмпатии, без ответственности. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, который страдает и борется за свою свободу, но также и вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью бытия", — говорится в сообщении.
По состоянию на утро четверга, 18 мая извинений так и не прозвучало, хоть пользователи и продолжают напоминать о себе в комментариях.
Отметим, что тур Владимира Зеленского по странам Европы, среди которых были Франция, Германия, Италия и Великобритания, состоялся для того, чтобы обсудить войну в Украине и военную помощь от союзников.
Напомним, 15 апреля Владимир Зеленский подвел итоги турне по странам Европы. По его словам, победа нашей страны в войне с Российской Федерацией стала еще ближе и Киев получил поддержку своей формулы мира.